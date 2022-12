Avis | Oui, les joueurs de la Coupe du monde continuent de tomber sans raison

Mais cela laisse beaucoup de place pour savoir exactement où tracer la ligne du fair-play. Le baseball n’est pas moins moral que le cricket simplement parce qu’il impose des attentes différentes aux défenseurs qui emprisonnent le ballon. En fin de compte, les fans qui rejettent le sport simplement parce qu’ils ont des codes variants sont peu différents des gens qui méprisent les étrangers parce qu’ils ont des manières à table différentes.

Différentes conventions, dans le sport comme dans la société en général, peuvent être tout aussi moralement acceptables. Mais il ne s’ensuit pas qu’il n’y ait pas de conventions immorales. “Quand à Rome, faites comme les Romains” ne nous emmène pas plus loin. Après tout, les Romains pratiquaient l’esclavage et crucifiaient des ennemis publics. De nombreuses sociétés modernes maintiennent encore des coutumes immorales. Le Qatar interdit l’homosexualité et ne respecte pas les droits fondamentaux des travailleurs. Ce sont peut-être des éléments de longue date de la structure sociale qatarie, mais cela ne les rend pas corrects.

C’est pareil dans le sport. Certaines pratiques dépassent clairement la morale. Quand en 2012 “Bountygate” a dénoncé les Saints de la Nouvelle-Orléans de la NFL pour avoir payé des primes aux joueurs pour avoir blessé des adversaires, ils n’ont pas essayé de se défendre au motif que tout le monde le faisait. Essayer délibérément de blesser des adversaires sportifs n’est pas comme cadrer un terrain. Ce n’est pas quelque chose qui pourrait être incorporé dans une pratique sportive saine, pas plus que l’esclavage ne pourrait être incorporé dans une société civile saine.

Je ressens la même chose pour les joueurs de football qui floppent pour attirer des ennuis à leurs adversaires. Ce n’est pas seulement la tromperie. C’est la méchanceté d’essayer de faire punir quelqu’un pour ce qu’il n’a pas fait. Les joueurs peuvent devenir très habiles à duper l’arbitre. Mais ce n’est pas pour cela que nous les admirons. Leur jeu d’acteur sordide ne fait qu’avilir les compétences athlétiques transcendantes affichées par les meilleurs joueurs de football.

Dans les premières générations du sport international, les conventions locales pouvaient entraîner des frictions. Les déplacements sur de longues distances étaient moins fréquents et les joueurs de différentes régions ne partageaient pas toujours les mêmes attentes en matière de fair-play. Le football était particulièrement exposé à ce danger. Lors de la Coupe du monde de 1966, le quart de finale entre l’Angleterre et l’Argentine a été réputé pour sa mauvaise humeur. Les joueurs anglais n’étaient pas préparés à une série de provocations et de tactiques dilatoires qui étaient alors courantes en Amérique du Sud. Après le match, le sélectionneur anglais, Alf Ramsey, a qualifié les Argentins d'”animaux”.

De nos jours, cependant, tout le monde sait généralement à quoi s’attendre. Les meilleurs joueurs du monde entier jouent pour la plupart dans les mêmes ligues européennes, de sorte que la culture du football est désormais largement homogénéisée. Certains penseront que cela doit conduire à une baisse des normes, car un nombre croissant de pratiques locales douteuses gagnent en popularité.

Mais cela ne doit pas être une course vers le bas. Le tennis masculin offre une comparaison positive. Au cours des premières décennies de tennis professionnel – pensez, disons, à John McEnroe à son apogée – les crises de colère, les disputes et les insultes sont devenues la norme. Mais heureusement, c’est maintenant en grande partie une chose du passé. Nous ne nous attendons pas à ce que Roger Federer, Rafael Nadal ou même Novak Djokovic traitent leurs adversaires et officiels avec autre chose que du respect.