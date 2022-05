Avis | Oui, j’ai un cancer. Je veux toujours entendre vos plaintes.

Une chose qui me terrifie à propos du cancer, c’est l’idée que des amis cesseront d’être émotifs avec moi et feront plutôt de mon malheur le centre de tout ce dont nous parlons. Pour continuer à avancer j’ai envie de savoir, et de partager, ce qui vous rend heureux, oui, mais aussi ce qui vous agace. “Vous devez donner à l’autre personne dans toute relation le pouvoir d’être autant qu’elle peut l’être”, a déclaré le Dr Norlock. Il s’avère que grogner – et entendre les grognements des autres – est une partie centrale de moi qui me sens comme moi.

Nous luttons tous. Même ceux d’entre nous qui traversent des moments particulièrement difficiles de notre vie ont la capacité de faire preuve d’empathie envers les autres, et pour moi du moins, faire preuve d’empathie fait du bien. Tout au long de la pandémie, et maintenant que nous assistons aux horreurs de la guerre en Ukraine, il est facile de sentir qu’à moins que nos circonstances ne soient les pires, nous ne méritons aucune compassion.

C’est tout simplement faux. D’une part, cela nous rend moins susceptibles de demander l’aide dont nous avons besoin, et d’autre part, cela crée une dynamique de pouvoir dans laquelle la personne en difficulté est en quelque sorte redevable à l’auditeur, plutôt que de reconnaître que nous traversons tous des moments difficiles et que personne qui apporte une casserole à ma famille pendant que je suis en chimio aujourd’hui, peut un jour dans quelques mois ou quelques années avoir besoin d’un repas, d’une garde d’enfants ou d’un trajet pendant qu’elle pleure la perte d’un parent ou est aux prises avec une maladie chronique maladies.

Nous ne sommes pas en compétition dans les Jeux olympiques de la souffrance. Nous vivons dans un monde injuste. Je me sens souvent indigne de me plaindre alors que je me dirige vers une chimio dans un centre dédié au cancer dans ma voiture qui est payante, mon téléphone portable stupidement cher résonnant avec les bons vœux d’amis et de voisins me faisant savoir qu’ils apporteront des enchiladas plus tard. Être malade demande énormément de ressources, et je suis bien conscient que j’ai plus que beaucoup de gens. Mais reconnaître que les autres ont pire ne change rien au fait de ma propre souffrance – qui est réelle.

Ma vie quotidienne est passée à équilibrer le pratique avec l’existentiel; Alors que je reconstitue un été de camps et d’activités pour mes enfants, il y a un sous-récit dans ma tête qui me demande comment ils se souviendront de moi si je meurs et ce que je peux faire pour les préparer à cela. Le léger et le lourd sont inextricablement liés, et c’est vraiment toujours le cas. Près de 40 % des Américains recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie, et nous allons tous mourir de quelque chose. La réalité de cela est juste plus proche de la surface pour moi en ce moment.

Lorsque vous avez un cancer, vous entendez beaucoup parler de l’importance d’une attitude positive, et dans une certaine mesure, c’est vrai. Mais regarder le bon côté des choses peut commencer à ressembler à un scénario que j’exécute plutôt qu’à une communication réelle de ce que je ressens. Quand je me plains du fait qu’il est ennuyeux de devoir constamment passer l’aspirateur sur mes propres cheveux, comme si une sorte de chat géant vivait dans ma maison, et que je rencontre une oreille compatissante et un sentiment de camaraderie sous la forme d’une rogne , cela semble honnête. Je me sens moi-même, pas la triste mère du cancer qui ne peut penser qu’à sa mortalité.

La vérité est que je suis ces deux choses. Je suis extrêmement optimiste, je vis ici ma vie, je fais des projets de vacances, je lis des histoires avant de dormir et je travaille. J’ai aussi beaucoup peur. Et cela m’aide de savoir que l’une de mes pires craintes – devenir quelqu’un jugé digne uniquement de sympathie plutôt que d’une amitié entièrement réciproque de triomphes et de déceptions partagés – ne s’est pas réalisée.