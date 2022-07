Avis | Où va la lutte pour le droit à l’avortement après Roe ?

Un objectif central de ce travail peut être une interdiction fédérale de l’avortement, que ce soit à 15 semaines de grossesse, 12 semaines ou dans tous les cas. Le sénateur Mitch McConnell, le chef de la minorité, a contourné l’idée sur la pointe des pieds, la qualifiant de “possible” si son parti prenait le contrôle du Congrès. D’autres législateurs et personnalités de premier plan de son parti ont fait preuve de plus d’enthousiasme.

“Maintenant que Roe v. Wade a été relégué au tas de cendres de l’histoire, une nouvelle arène dans la cause de la vie a émergé”, a déclaré l’ancien vice-président Mike Pence le mois dernier. “Ayant reçu cette seconde chance pour la vie, nous ne devons pas nous reposer et ne pas céder jusqu’à ce que le caractère sacré de la vie soit rétabli au centre de la loi américaine dans chaque État du pays.”

Mais l’interdiction de l’avortement ne suffira pas à elle seule à éradiquer l’avortement, Erika Bachiochi, une juriste conservatrice, écrit dans The Times. En particulier compte tenu de la disponibilité de l’avortement médicamenteux, Bachiochi soutient que les opposants à l’avortement doivent également s’efforcer de réduire la demande de la procédure en modifiant les conditions qui rendent la grossesse et la parentalité si ardues (et dangereuses) aux États-Unis : les femmes et les familles qui élèvent des enfants, trop de femmes seront laissées pour considérer leurs enfants à naître comme des intrus dans leur vie déjà imposée plutôt que comme des cadeaux non sollicités qui leur ouvrent de nouveaux horizons. Ces femmes ont besoin de la plus grande aide de la société, pas de l’avortement ou du mépris.

À quoi pourrait ressembler une telle assistance ? Dans The Atlantic, Elizabeth Bruenig soutient que les opposants à l’avortement devraient s’efforcer de rendre la grossesse, l’accouchement et les soins post-partum gratuits dans le cadre de la politique nationale. «Le gouvernement fédéral pourrait – sans beaucoup d’innovation structurelle – éliminer complètement ces coûts, et avec eux les obstacles mortels aux soins maternels et infantiles», écrit-elle. « Medicare couvre déjà les frais de grossesse et d’accouchement pour les personnes éligibles au programme en raison d’un handicap. Cette couverture pourrait être étendue à tout le monde, quel que soit le statut d’invalidité, l’âge, le revenu ou les antécédents professionnels – et une telle extension devrait être réalisable, du moins sur le plan administratif.