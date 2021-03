L’aspect et la convivialité du design du OnePlus 9 ne s’écartent pas loin de son prédécesseur. Le OnePlus 9 conserve l’écran plat et le nouveau cadre en plastique pourrait tromper n’importe qui en lui faisant croire qu’il était en métal. Ne vous inquiétez pas cependant, les vitres avant et arrière sont toujours en verre Gorilla. La découpe de la caméra perforée reste au même endroit pour le moment, et le groupe de caméras principal reçoit un nouvel agencement.

Dans cette revue, nous allons nous concentrer sur la [slightly] plus petit des deux. Le OnePlus 9 ignore certaines des fonctionnalités qui sont exclusives au 9 Pro – qui dispose de fonctionnalités de caméra supplémentaires, d’un écran plus premium et de la prise en charge du nouveau chargeur sans fil OnePlus 50W. Le stockage est maintenant mis à jour vers UFS 3.1 pour des vitesses de lecture / écriture plus rapides.

