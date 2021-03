introduction

OnePlus continue de trouver sa place dans l’industrie des smartphones avec le duo OnePlus 9. Les 9 et 9 Pro établissent OnePlus avec un nouveau partenariat dans le domaine des caméras – tous les grands OEM chinois en ont un, après tout. Avec les nouveaux smartphones portant le nom «Hasselblad», le produit phare OnePlus a-t-il enfin une expérience de caméra sans compromis? OnePlus utilise le slogan «Votre meilleur cliché», nous fixons donc nos attentes élevées en matière de performances des caméras.

OnePlus a conclu un accord de coopération de trois ans avec Hasselblad et les premiers téléphones à en bénéficier sont les OnePlus 9 et 9 Pro. Pour ces téléphones, Hasselblad et OnePlus ont collaboré pour calibrer le contraste et le traitement des couleurs en vue de les adapter au style distinct de Hasselblad.







OnePlus 9 Pro • OnePlus 9

Dans cette revue, nous nous concentrerons sur le plus grand des deux téléphones. L’aspect général du OnePlus 9 Pro ne s’écarte pas loin de ses prédécesseurs, mais il rappelle quelques éléments de conception qui aident à améliorer l’ergonomie du téléphone. La disposition linéaire centrée des caméras n’existe plus, et le 9 Pro a maintenant un placement de caméra plus conventionnel dans une configuration rectangulaire.

OnePlus 9 Pro à côté de OnePlus 9

L’écran du 9 Pro utilise une nouvelle technologie d’affichage qui, selon OnePlus, devrait réduire la consommation d’énergie du panneau jusqu’à 50%. Les économies sont créditées sur un nouveau fond de panier LPTO dans le panneau AMOLED. Cela active la nouvelle fonction «Smart 120Hz» qui ajuste de manière variable le taux de rafraîchissement jusqu’à 1 Hz si nécessaire.

Faisant ses débuts avec le OnePlus 8T l’année dernière, le 9 Pro arbore désormais le même système de batterie à double cellule compatible avec un chargeur de 65 W inclus, capable de reconstituer complètement la batterie du 9 Pro en à peine une demi-heure, mais avec un logiciel de charge amélioré et un niveau interne inférieur. résistance de la batterie, ils ont été en mesure de fournir une charge initiale encore plus rapide à plat. OnePlus lance également un chargeur Warp Wireless plus rapide avec le 9 Pro qui produit 50W et nous allons également faire un test.

Spécifications du OnePlus 9 Pro:

Corps: cadre en aluminium et construction en verre, dos en verre Gorilla Glass 3D et bords d’affichage à double courbure, verre Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière.

cadre en aluminium et construction en verre, dos en verre Gorilla Glass 3D et bords d’affichage à double courbure, verre Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière. Afficher: Écran fluide 6,7 « 2.0 (LTPO AMOLED), couleur 10 bits, 120 Hz, HDR10 +, MEMC, réglage automatique de la température de couleur, 1 300 nits (crête), résolution 1440 x 3216 px (20,1: 9).

Écran fluide 6,7 « 2.0 (LTPO AMOLED), couleur 10 bits, 120 Hz, HDR10 +, MEMC, réglage automatique de la température de couleur, 1 300 nits (crête), résolution 1440 x 3216 px (20,1: 9). Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660. Mémoire: 8 Go ou 12 Go LPDDR5 + 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1 (non extensible).

8 Go ou 12 Go LPDDR5 + 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1 (non extensible). OS / logiciel: OxygenOS 11 basé sur Android 11.

OxygenOS 11 basé sur Android 11. Caméras arrière: Large (principal): Sony IMX789 48 MP, 1 / 1,43 « , f / 1,8, 23 mm, 1,12 µm Multi autofocus (PDAF + LAF + CAF), OIS + EIS; Ultra grand angle / macro : Sony IMX766 50MP, 1 / 1.56 « , f / 2.4, 14 mm, objectif Freeform; Téléobjectif : 8MP, 1,0 micro &; m pixels, f / 2,4, équiv. 77 mm; Monochrome : 2MP.

Sony IMX789 48 MP, 1 / 1,43 « , f / 1,8, 23 mm, 1,12 µm Multi autofocus (PDAF + LAF + CAF), OIS + EIS; : Sony IMX766 50MP, 1 / 1.56 « , f / 2.4, 14 mm, objectif Freeform; : 8MP, 1,0 micro &; m pixels, f / 2,4, équiv. 77 mm; : 2MP. Caméra frontale: Sony IMX471 16MP, f / 2,4, taille de pixel de 1,0 µm, mise au point fixe, EIS.

Sony IMX471 16MP, f / 2,4, taille de pixel de 1,0 µm, mise au point fixe, EIS. Capture vidéo: 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, Super Slow Motion 720p @ 480fps, 1080p @ 240fps, Time-lapse 4K, DOL-HDR.

8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, Super Slow Motion 720p @ 480fps, 1080p @ 240fps, Time-lapse 4K, DOL-HDR. Batterie et chargement: Batterie à deux cellules de 4500 mAh, Warp Charge 65T, Warp Charge 50 sans fil, charge sans fil inversée @ 5W.

Batterie à deux cellules de 4500 mAh, Warp Charge 65T, Warp Charge 50 sans fil, charge sans fil inversée @ 5W. Divers: Scanner d’empreintes digitales optique intégré; capteur RVB avant (pour le réglage automatique de la tonalité), curseur d’alerte.

Outre la taille et la résolution de l’écran, la principale différence entre les systèmes de caméra 9 et 9 Pro est l’ajout d’un téléobjectif dédié sur le OnePlus 9 Pro. L’appareil photo principal reçoit un capteur Sony IMX789 mis à jour qui prend toujours en charge la mise au point automatique omnidirectionnelle de détection de Phade et le double ISO natif, et l’ultra-large dispose désormais d’un capteur 50MP et d’un nouveau type d’objectif pour réduire la distorsion de l’objectif.

L’enregistrement vidéo a été renforcé pour prendre en charge la vidéo 8K à 30 images et la vidéo 4K à 120 ips. Il existe également un nouveau Nightscape Video 2.0 qui promet une meilleure vidéo en basse lumière.Nous recherchons donc des améliorations globales du système de caméra sur le 9 Pro.

Nous sommes ravis de voir à quel point la qualité d’image s’est améliorée sur le trio de caméras (principal, télé, large) du 9 Pro grâce à ce nouveau partenariat Hasselblad. Nous chercherons également à voir dans quelle mesure la durée de vie de la batterie s’améliorera malgré la même capacité de 4500 mAh que son prédécesseur. L’écran de faible puissance et le Snapdragon 888 avec modem Qualcomm X60 intégré devraient aider à cet égard.

Suivez-nous en regardant les tenants et les aboutissants du nouvel appareil phare de OnePlus. Si vous souhaitez mettre à niveau un appareil OnePlus plus ancien, nous vous indiquerons si le 9 Pro est amélioré aux bons endroits ou s’il s’agit plutôt d’une boule de glace que vous avez déjà goûtée auparavant.

Déballage

Le package multimédia que nous avons reçu de OnePlus comprenait à la fois les OnePlus 9 et 9 Pro, ainsi qu’un étui de protection pour chacun, et le chargeur sans fil Warp Charge 50. Cette fois-ci, certains seront peut-être heureux d’apprendre que la nouvelle station de chargement sans fil est livrée avec un connecteur amovible et prend en charge n’importe quel chargeur USB-C PD de 50 W.

L’emballage OnePlus est devenu un tarif standard et le 9 Pro ne fait pas exception. À l’intérieur de la boîte rouge maintenant familière se trouve le téléphone situé sur la couche supérieure, suivi de quelques documents, d’un étui en silicone sur certains marchés, de l’adaptateur secteur 65 W Warp Charge et du câble rouge habituel Type-C vers Type-C USB 2.0.

L’étui en silicone de cette année est passé à un design opaque. On ne sait pas encore pourquoi OnePlus choisit d’omettre cet accessoire sur certains marchés et décide de le laisser ailleurs. Il y aura évidemment des cas après-vente, ainsi que des options de première partie de OnePlus.

Deux choses sur lesquelles nous pouvons toujours compter sur les smartphones OnePlus sont un ensemble d’autocollants OnePlus et une lettre du fondateur de la société Pete Lau qui encourage les clients à participer aux forums de la communauté OnePlus. Un outil SIM est joint à cette lettre.

Comme d’habitude, il n’y a pas d’accessoires audio à l’intérieur de l’emballage. Pas même un adaptateur audio.