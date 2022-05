Avis | Omicron révèle la nécessité d’un meilleur congé de maladie

Mais plus important encore, beaucoup aimeraient rester à la maison, mais ne le peuvent pas.

Trop de gens ne peuvent pas se permettre de manquer une autre journée de travail. Même si les politiques en matière de congés de maladie sont devenues plus généreuses au début de la pandémie, cette époque est révolue pour la plupart. Moins de personnes peuvent désormais travailler à domicile. Encore moins peuvent continuer à demander de s’absenter du travail parce qu’ils présentent des symptômes bénins qui peuvent ou non être Covid.

Les États-Unis sont le seul pays riche au monde qui ne garantit pas les jours de maladie payés ou les congés de maladie aux travailleurs. Selon un rapport de 2020 du Center for Economic and Policy Research, certains pays (Canada, France, Italie et Japon) ont des systèmes d’assurance gouvernementaux qui versent des prestations aux travailleurs même lorsqu’ils souffrent de maladies de courte durée. D’autres pays, comme la Grèce, l’Irlande et l’Espagne, imposent des protections de l’employeur en plus de l’assurance gouvernementale. D’autres encore (Danemark, Finlande, France, Islande, Norvège et Suède) ont des congés payés dans le cadre de conventions collectives.

Certains pays sont plus généreux que d’autres. Si une personne contracte le Covid ou une autre maladie en Suisse ou en Australie, elle a la garantie de recevoir 10 jours complets de congé de maladie payé. Aux Pays-Bas, ils sont garantis sept. Au Japon, un peu moins de cinq ; en France, entre trois et quatre ; et en Grande-Bretagne, un peu plus d’un.

Il n’y a qu’aux États-Unis que nous ne garantissons aucun jour de congé payé.

Bien sûr, ce n’est pas parce que les entreprises ne sont pas tenues d’offrir des congés payés que certaines ne le font pas. La raison pour laquelle j’ai pu rester à la maison est que mon employeur est assez généreux avec ses congés payés. Beaucoup d’Américains n’ont pas cette chance.

Alors que la plupart des travailleurs ont des congés de maladie, c’est terriblement insuffisant. Le nombre médian de jours de congé payés chaque année est de sept. Un travailleur sur cinq dispose de moins de cinq jours par an. Ces travailleurs ont cependant des emplois à temps plein. De nombreux Américains travaillent à temps partiel ou à l’heure et n’ont aucun congé de maladie payé. Même les États et les villes qui ont des réglementations imposant certains congés de maladie payés se concentrent généralement sur les entreprises d’une certaine taille et les travailleurs ayant un certain nombre d’heures au travail.