AVIS | « Nous vivons le massacre de Soweto », déclare un ancien Capétonien à propos d’être Palestinien

Un petit groupe de personnes se sont rassemblées lors de la veillée de solidarité avec le peuple palestinien devant la cathédrale Saint-Georges, le 11 octobre 2023, au Cap. Brenton Geach/Gallo Images

J’ai vécu au Cap de temps en temps pendant 10 ans et rencontrer des militants là-bas a été une expérience révélatrice. Les Sud-Africains peuvent s’identifier plus que quiconque à notre expérience quotidienne. Pendant que vous parlez du système bantou et des dompas, nous vivons cela. Nous vivons le massacre de Soweto. Toutes les atrocités, toute la déshumanisation des gens ; nous vivons cela. Nous sommes des êtres humains et nous méritons de vivre dans la dignité comme tout être humain le devrait.

Les Sud-Africains doivent être informés si nous voulons créer un avenir prospère. News24 tient le pays informé depuis 25 ans, et nous sommes sur le point d’entrer dans un nouveau chapitre d’un journalisme intrépide. Rejoignez notre essai d’abonnement gratuit pour débloquer cette histoire et un monde d’actualités visant à informer, responsabiliser et inspirer.