Avis | Nous vivons dans l’Amérique de Richard Nixon et Trump veut nous y maintenir

M. Trump, dans un discours mardi, a clairement indiqué qu’il continuerait à marteler le thème alors qu’il envisageait une course de 2024 : “Si nous n’avons pas la sécurité, nous n’avons pas la liberté”, a-t-il déclaré, ajoutant que “L’Amérique d’abord doit signifier la sécurité d’abord” et “nous avons besoin d’un effort total pour vaincre le crime violent en Amérique et le vaincre fermement. Et soyez dur. Et sois méchant et sois méchant s’il le faut.

Un ordre si solidement ancré ne sera pas facilement annulé. Il est tentant de parler d’agrandir le terrain ou d’imposer des limites d’âge. Mais la réforme des tribunaux n’a pas de voie plausible à travers le Sénat. Même si c’était le cas, les résultats pourraient ne pas être progressistes : les républicains sont aussi susceptibles que les démocrates d’emballer un tribunal une fois qu’ils contrôlent le Congrès, et les limites d’âge n’affecteraient pas certains des juges les plus conservateurs avant au moins 13 ans. La vérité est que le tribunal sera refait comme il l’a toujours été, une justice à la fois.

Le tribunal limitera sans aucun doute les politiques progressistes, comme il l’a déjà fait en matière de réglementation des entreprises et de contrôle des armes à feu. Mais cela a également ouvert la possibilité de défaire certains des alignements partisans que Nixon a mis en place, sur l’avortement surtout. Maintenant que Roe est parti, les démocrates ont la possibilité de récupérer cette partie des électeurs anti-avortement qui soutiennent les interventions gouvernementales – comme les soins prénataux et les soins prénatals – dont une nation post-Roe a désespérément besoin et le Parti républicain ne le fera certainement pas. apporter.

Rien n’importe plus, cependant, que de briser la fusion de race, de crime et de peur de Nixon. Pour ce faire, les libéraux doivent considérer le crime violent comme un problème déterminant, quelque chose qu’ils ont été réticents à faire, puis le retravailler sans relâche, pour essayer de briser le pouvoir de sa dynamique raciale en disant au public un vérité : les États-Unis sont harcelés par des crimes violents parce qu’ils sont inondés d’armes à feu, parce qu’ils n’ont aucune approche efficace pour traiter la maladie mentale et l’épidémie de toxicomanie, parce qu’ils acceptent un degré épouvantable d’inégalité et permettent à des pans entiers du pays de s’effondrer dans le désespoir.

Faire valoir ce point de vue est également une entreprise de longue haleine, comme on peut s’y attendre d’un projet qui tente de renverser un demi-siècle de pensée politique. Mais jusqu’à ce que la version de Nixon de la loi et de l’ordre soit purgée de la vie publique américaine, nous allons rester enfermés dans la nation qu’il a bâtie sur son attrait, son avenir façonné, comme une grande partie de son passé l’a été, par son racisme et sa peur. .

Kevin Boyle, professeur d’histoire à la Northwestern University, est l’auteur, plus récemment, de “The Shattering: America in the 1960s”.

