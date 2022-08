Avis | Nous sommes toujours dans une course contre le coronavirus

Les outils matériels sont importants pour un tel travail. Le logiciel est également crucial. Au cours de la première année de la pandémie de Covid-19, une jeune étudiante diplômée nommée Áine O’Toole, avec d’autres membres du laboratoire d’Andrew Rambaut à l’Université d’Édimbourg, a développé un outil appelé PANGOLIN (Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages). Il est devenu l’un des systèmes incontournables pour placer de nouveaux génomes sur l’arbre généalogique du SRAS-CoV-2, en leur attribuant des étiquettes rationnelles mais non mémorisables (comme B.1.1.7) et en contextualisant les nouvelles variantes du virus lorsqu’elles sont apparues.

Ce sont le Dr Rambaut, le Dr O’Toole et leurs collègues de laboratoire qui ont aidé à repérer et à suivre la première variante majeure, maintenant appelée Alpha, lorsqu’elle est apparue dans le sud-est de l’Angleterre, se déplaçant vers Londres, à l’automne 2020. Un an plus tard, les scientifiques en Afrique du Sud et au Botswana, le séquençage d’échantillons de voyageurs a détecté une autre variante montante, nommée Omicron.

Une détection aussi rapide des variantes est extrêmement précieuse, mais seulement si les données sont rapidement transformées en conseils clairs et exploitables. “Nous avons encore des lacunes importantes pour l’introduire dans la clinique”, a déclaré le Dr Peacock. Ces lacunes comprennent le fait de faciliter l’utilisation des données par le personnel de santé publique et médical non formé au séquençage et la volonté des prestataires de soins de santé comme les hôpitaux de financer un tel travail. “Pour le moment, la majorité du séquençage au-delà de Covid-19 est financé par des agences de santé publique et des fonds de recherche”, a déclaré le Dr Peacock.

Cela n’a pas changé depuis 2014, lorsque Pardis Sabeti, un généticien informatique à l’Université de Harvard, a dirigé une équipe de scientifiques en génomique répondant à l’horrible épidémie de virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Ils ont séquencé 99 génomes du virus, prélevés sur des patients d’un hôpital de Sierra Leone. La comparaison des séquences a révélé que tous ces cas résultaient très probablement d’une transmission interhumaine, plutôt que de retombées d’un hôte sauvage.

L’épidémie d’Afrique de l’Ouest a pris fin après plus de 28 000 cas d’Ebola et 11 000 décès, date à laquelle l’épidémiologie génomique a prouvé sa valeur en révélant comment le virus se propageait. Avec Covid-19, il y a eu jusqu’à présent 589 millions de cas connus et plus de six millions de décès. La nouvelle discipline peine à suivre, et encore moins à devancer le virus. Sarah Cobey, biologiste de l’évolution à l’Université de Chicago qui travaille à la jonction de l’immunologie, de l’évolution virale et de l’épidémiologie, voit des “trous béants” dans la surveillance génétique du Covid-19.

“Même si nous avons beaucoup, beaucoup de séquences, elles proviennent de manière disproportionnée de quelques endroits”, m’a dit le Dr Cobey. Au cours de la première année de la pandémie, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Islande figuraient parmi les pays qui séquencé une part élevée de cas. Les Pays-Bas et la République démocratique du Congo se distinguent également par un séquençage rapide. Au fur et à mesure que la pandémie progressait, les scientifiques d’Afrique du Sud ont monté un important effort de séquençage (comme en témoigne la détection d’abord de la variante bêta, puis de l’Omicron), et la couverture s’est également améliorée au Canada et en Scandinavie. D’autres parties du monde restent des “angles morts”, a déclaré le Dr Cobey.