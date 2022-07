Avis | Nous sommes des otages politiques

L’une de nos plus grandes erreurs en tant que pays a été notre campagne incessante pour convaincre des générations d’électeurs que les élections sont une question de liberté de choix.

Cela peut être vrai si vous appartenez à une classe qui n’est pas historiquement opprimée par l’État. De nombreux Blancs, en particulier des hommes blancs, entrent dans cette catégorie. Ils ont la capacité – le pouvoir – d’être des électeurs swing, sachant que leurs droits civils fondamentaux ne sont pas en jeu. Et beaucoup d’entre eux ont inventé de nouveaux dangers – comme des menaces contre le deuxième amendement – tout en prétendant défendre leurs droits contre ces menaces.

En novembre 2019, Nate Cohn dans The Times a analysé un certain nombre d’enquêtes auprès d’électeurs de l’État swing et s’est penché spécifiquement sur le « pool persuadable », les 15 % d’électeurs dans les États du champ de bataille qui étaient indécis et pensaient toujours à voter pour Donald Trump. ou un démocrate.