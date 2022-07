Avis | Nous sommes des généraux et des amiraux à la retraite. Les actions de Trump le 6 janvier étaient un manquement au devoir.

Ce sont des contrôles essentiels sur les responsables civils qui feraient un usage illégal du personnel militaire américain. Les gouverneurs, qui possèdent une large autorité de commandement sur nos 54 organisations de la Garde nationale, par exemple, peuvent faire face à des pressions politiques pour déployer ces forces afin d’interférer illégalement avec les élections ou d’autres processus démocratiques.

Pour reconnaître ces menaces à notre démocratie, les chefs militaires doivent continuer à développer une formation, des conseils et des ressources solides pour les militaires conformément à ces garanties, en garantissant l’intégrité de la chaîne de commandement et le fonctionnement efficace des relations civilo-militaires.

Mais si cette préparation est nécessaire, elle n’est pas suffisante.

Nous avons chacun prêté serment en tant qu’anciens dirigeants des forces armées de « soutenir et défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et nationaux ». Nous avons rempli ce serment en servant des dirigeants civils élus par le peuple américain et responsables devant lui. Cet agencement essentiel, cependant, n’est pas auto-exécutable ; il s’appuie sur des dirigeants civils également engagés dans la protection et la défense de la Constitution – y compris, le plus important, le commandant en chef.

Le principe du contrôle civil des militaires est antérieur à la fondation de la République. En 1775, George Washington a été nommé commandant militaire de l’armée continentale sous l’autorité de commandement civil du deuxième congrès continental. L’année suivante, parmi les griefs énumérés dans la déclaration d’indépendance contre le roi George III, il y avait le fait qu’il rendait «l’armée indépendante et supérieure au pouvoir civil».

Le manquement au devoir du président le 6 janvier a mis à l’épreuve l’intégrité de ce principe historique comme jamais auparavant, mettant en danger des vies américaines et notre démocratie.

La leçon de ce jour est claire. Notre démocratie n’est pas acquise. Pour le préserver, les Américains ne doivent exiger rien de moins de leurs dirigeants qu’un engagement inattaquable envers le pays plutôt que le parti – et avant tout envers leurs serments.

L’amiral Steve Abbot, le général Peter Chiarelli, le général John Jumper, l’amiral James Loy, l’amiral John Nathman, l’amiral William Owens et le général Johnnie Wilson sont des généraux et amiraux quatre étoiles à la retraite des forces armées américaines.