Avis | Nous savons ce qui se passe lorsque la médecine est criminalisée

Les failles dans les lois sur la confidentialité médicale – souvent justifiées par la lutte contre la drogue – signifient que les hôpitaux ont le pouvoir discrétionnaire de partager des dossiers sans le consentement du patient. Seuls 19 États interdisent les recherches sans mandat dans les bases de données de surveillance des médicaments sur ordonnance et, au niveau fédéral, la Drug Enforcement Administration affirme qu’elle devrait pouvoir effectuer des recherches dans ces bases de données sans mandat dans n’importe quel État. Près de la moitié des États définissent déjà la consommation de drogues pendant la grossesse comme de la maltraitance des enfants, ce qui déclenche une déclaration obligatoire aux agences de protection de l’enfance et peut également entraîner des accusations criminelles. Il n’est pas trop difficile de voir comment des données similaires pourraient être utilisées pour cibler les femmes cherchant à se faire avorter ou les médecins aidant à les soigner.

Terrifiés par les poursuites judiciaires, certains médecins prennent déjà des mesures extrêmes pour se protéger des poursuites en matière d’avortement, comme mettre fin aux prescriptions des femmes pour un traitement des troubles immunitaires, le méthotrexate, car si elles tombent enceintes, cela peut provoquer une fausse couche. La Texas Medical Association a récemment demandé aux régulateurs de l’État d’agir, affirmant que plusieurs hôpitaux refusaient des patientes présentant des complications de grossesse par crainte de violer l’interdiction de l’avortement imposée par l’État. Les femmes qui font une fausse couche doivent attendre jusqu’à ce qu’elles saignent abondamment avant de leur offrir de l’aide. Comme dans le cas de la guerre contre la drogue, la peur juridique pousse les médecins à faire passer leurs propres risques avant la santé de leurs patients.

La Cour suprême, cependant, offre une lueur d’espoir dans la lutte contre l’escalade de la criminalisation médicale. Dans une décision 9 contre 0 peu remarquée, Ruan c. États-Unis, rendue publique quelques jours seulement après l’annulation de Roe, il a décidé de tirer un trait sur la guerre contre la drogue. Certains tribunaux de circuit avaient précédemment statué que les médecins accusés d’exploiter des «moulins à pilules» pouvaient être condamnés simplement pour avoir prescrit plus que ce que les procureurs jugeaient acceptable. D’autres, en revanche, avaient statué que le trafic de drogue exige une intention criminelle et que les médecins doivent avoir le droit de se défendre comme exerçant de bonne foi.

La Cour suprême a pris le parti des médecins. Prescrire en dehors du courant dominant risque toujours des poursuites pour faute professionnelle, mais sans signes d’intention criminelle comme la vente de médicaments spécifiques pour des montants spécifiques en dollars, les médecins ne peuvent pas être condamnés en tant que revendeurs, a statué le tribunal. On ne sait pas pourquoi cette exigence d’intention ne s’appliquerait pas également aux cas d’avortement.

Mais il est déjà évident que la poursuite des médecins n’a pas mis fin à la crise des surdoses. Au lieu de cela, cela a effrayé de nombreuses personnes vers la médecine défensive et a poussé les personnes toxicomanes et même certains patients souffrant de douleur vers des drogues de rue beaucoup plus mortelles. L’année dernière, les États-Unis ont enregistré leur taux de décès par surdose le plus élevé jamais enregistré, la majorité ayant été perdue à cause des opioïdes.

Comme dans le cas de la guerre contre la drogue, la criminalisation de l’avortement augmentera les dommages, sans pour autant arrêter le comportement qu’elle est censée réduire.