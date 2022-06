Avis | Nous regardons nos téléphones, pleins de rage pour « l’autre côté »

Pour les pays démocratiques, Lorenz-Spreen et ses collègues poursuivent,

les preuves indiquent clairement que les médias numériques augmentent la participation politique. Moins claires mais toujours suggestives sont les conclusions selon lesquelles les médias numériques ont des effets positifs sur les connaissances politiques et l’exposition à divers points de vue dans l’actualité.

Du côté négatif, cependant,

L’utilisation des médias numériques est associée à l’érosion du « ciment qui maintient les démocraties ensemble » : la confiance dans les institutions politiques. Les résultats indiquant ce danger convergent d’une méthode à l’autre. De plus, nos résultats suggèrent également que l’utilisation des médias numériques est associée à une augmentation de la haine, du populisme et de la polarisation.

Leur conclusion : « Nos résultats sont préoccupants. Outre les effets positifs des médias numériques pour la démocratie, il existe des preuves évidentes de menaces sérieuses pour la démocratie.

Le pouvoir destructeur de la polarisation ne se limite pas aux médias sociaux. Prenons le cas des lois et réglementations exigeant la transparence des procédures gouvernementales pour permettre au public de lutter contre la corruption et l’influence des intérêts particuliers.

Dans « Transparency’s Ideological Drift », un article paru en 2018 dans le Yale Law Journal, David Pozen, professeur de droit à Columbia, a écrit :

La transparence (ou la publicité), en bref, était une pièce maîtresse explicite du programme progressiste visant à revigorer et à professionnaliser le gouvernement tout en renforçant la concurrence économique et l’équité. Unis par leur mécontentement face à la ploutocratie de l’âge d’or et leur insistance sur les solutions étatiques, les avocats, militants, journalistes et politiciens progressistes ont adopté la transparence comme moyen de limiter les excès des entreprises privées et des fonctionnaires chargés de les superviser.

Depuis lors, Pozen a écrit par e-mail,

La polarisation partisane a été à la fois une cause et une conséquence du bilan décevant de la transparence. Les niveaux croissants de polarisation ont exacerbé les effets négatifs de la transparence en augmentant le coût pour les politiciens d’être perçus comme s’écartant des scénarios partisans.

Pozen a précisé :

Les mandats de transparence, à leur tour, ont exacerbé la polarisation en créant un climat moins favorable à la conclusion d’accords au Congrès et en donnant du pouvoir aux extrêmes au sein de chaque coalition de partis. Parce que le Parti républicain contemporain est beaucoup moins ambitieux sur le plan législatif et beaucoup plus satisfait des embouteillages, ces dynamiques nuisent davantage aux démocrates qu’aux républicains.

Ou regardez un autre pilier de la démocratie américaine, le fédéralisme. Dans «Laboratories of Democracy», publié en 1988, David Osborne, journaliste et chercheur principal au Progressive Policy Institute, a décrit comment les gouvernements des États étaient devenus des moteurs d’innovation et de changement bénéfiques. 34 ans plus tard, Jacob Grumbach, professeur de sciences politiques à l’Université de Washington, a une perspective très différente dans « Laboratories Against Democracy: How National Parties Transformed State Politics ».

Grumbach soutient que la polarisation a, en effet, transformé les gouvernements des États en « laboratoires de régression démocratique ».

Dans son livre, Grumbach écrit que

Plutôt que d’inaugurer une réactivité démocratique, l’harmonie sociale et la prospérité économique, le passage de l’élaboration des politiques du niveau national au niveau de l’État depuis les années 1970 a coïncidé avec l’affaiblissement des institutions démocratiques, la montée précipitée des inégalités économiques et la polarisation et le mécontentement de masse croissants.

En effet, soutient Grumbach, « contrairement aux espoirs de Louis Brandeis, les gouvernements des États ne sont peut-être pas des » laboratoires de la démocratie « mais des laboratoires contre la démocratie ».

Dans un courriel, Grumbach a décrit la thèse de son livre :

L’argument principal dans « Laboratories Against Democracy » est que la politique partisane est devenue entièrement nationale – réseaux nationaux d’activistes et de groupes d’intérêts, médias nationaux, collecte de fonds nationale et attention des électeurs concentrée sur les identités et les conflits nationaux. Alors maintenant, ce que nous voyons, ce sont des groupes, en particulier du côté républicain, qui utilisent des institutions infranationales pour des objectifs nationaux.

Richard Pildes, professeur de droit à NYU, a décrit comment la polarisation et Internet ont interagi pour transformer de petites contributions en dollars en un instrument de division partisane et de fanatisme :

Avec la télévision par câble et les médias sociaux, les membres individuels du Congrès – même au cours de leurs premières années au pouvoir – peuvent désormais atteindre et créer leur propre circonscription nationale. Quand Alexandria Ocasio-Cortez a été élue pour la première fois, elle comptait plus de 9 millions de followers sur les principales plateformes ; le prochain démocrate était le président Pelosi, avec plus de deux millions, alors qu’aucun autre démocrate de la Chambre n’en avait plus de 300 000. Même dans leurs premières années au pouvoir, ces personnalités peuvent avoir une influence sur la culture politique (sinon la législation) jamais possible auparavant.

En plus de cela, Pildes a poursuivi,

Internet permet désormais à ses membres de collecter d’importantes sommes d’argent, en dehors de la structure du parti, grâce à de petits dons provenant de tout le pays. Et le financement des petits donateurs via Internet est alimenté par la même dynamique toxique qui anime les médias sociaux plus généralement : l’indignation et les positions extrêmes attirent l’attention, ce qui déchaîne un torrent de petits dons. Lorsque Marjorie Taylor Greene a été démise de ses fonctions de comité, peu de temps après son entrée en fonction, elle a rapidement collecté plus de 3,2 millions de dollars au cours de ce trimestre de collecte de fonds auprès de plus de 100 000 donateurs individuels, qui ont donné en moyenne trente-deux dollars – battant le record de collecte de fonds. au premier trimestre d’une année non électorale.

Dans un article qui sera bientôt publié par la California Law Review, « Democracies in the Age of Fragmentation », Pildes écrit :

Le défi que la révolution des communications pose aux démocraties, à mon avis, va au-delà des questions désormais familières de désinformation, de mésinformation ou d’amplification de l’indignation. Même si ces problèmes pouvaient être résolus d’une manière ou d’une autre, la nature même de l’ère des nouvelles technologies pourrait intrinsèquement saper la capacité d’une autorité politique largement acceptée, légitime et durable.

Les changements axés sur la technologie, a poursuivi Pildes,

signifient que les chefs de parti n’ont plus autant d’influence sur leurs membres de base. Faire partie de comités particuliers est moins critique qu’auparavant. Gravir les échelons n’est plus nécessaire à la visibilité ou à l’argent. Il n’est pas non plus d’accord avec le jugement des chefs de parti quant aux positions qui sont dans le meilleur intérêt du parti dans son ensemble. Les chefs de parti disposent ainsi de moins d’outils efficaces pour gérer les différences au sein du parti.

Dans un commentaire de novembre 2019 publié dans le Yale Law Journal, « Small-Donor-Based Campaign-Finance Reform and Political Polarization », Pildes a décrit succinctement les bouleversements qui ont eu lieu au cours de la dernière décennie :