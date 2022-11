Avis | Nous ne savons pas ce qui se passera le jour des élections, mais nous savons ce que nous en penserons

Gail Collins : OK, Bret, c’est la semaine des élections ! Dites-moi le résultat que vous espérez le plus voir et celui que vous redoutez le plus.

Bret Stephens : L’idée d’Herschel Walker d’être élu sénateur des États-Unis est l’équivalent politique d’EL James, l’auteur de “Cinquante nuances de Grey”, recevant le prix Nobel de littérature : l’élévation absurde du premier équivaut à l’avilissement total du second. .

D’un autre côté, et malgré mes réserves à son sujet, je soutiens Lee Zeldin pour le poste de gouverneur de New York. Notre État est surtaxé, sous-policé et chroniquement mal gouverné, et j’aimerais voir les choses dans l’autre sens. Et une victoire républicaine à New York pourrait enfin pousser le Parti démocrate à prendre au sérieux la criminalité et la dégradation urbaine.

Toi?

Gaël : Zeldin est horrible. Il y a des républicains de New York que vous pourriez imaginer diriger bien l’État, et il y a des républicains de New York qui créeront inévitablement un gâchis de polarisation politique et de services au point mort. M. Z est définitivement dans cette catégorie.