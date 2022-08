Avis | Nous ne pouvons pas laisser les mauvaises vibrations nous conduire à une récession

Le problème est que la demande n’a pas besoin de ralentir davantage ; ça se fait déjà. Au lieu de cela, nous avons besoin de changements du côté de l’offre – plus de travailleurs, plus de biens et plus de services – qui nécessitent plus qu’une simple politique monétaire.

Les vibrations de l’économie sont… bizarres. Cette bizarrerie a des effets réels. Une étude récente a révélé que des vibrations plus larges dictent effectivement ce que font les gens, les récits médiatiques sur l’économie représentant 42% de la baisse du sentiment des consommateurs au second semestre 2021.

Les indicateurs comme le PIB sont importants, mais la plupart du temps, la racine des problèmes économiques réside dans les attentes. Lorsque nous pensons à des choses comme l’inflation, les conditions financières et la politique monétaire, il est préférable de les encadrer à travers les gens. Et les gens sont bien sûr stupides et désordonnés. Beaucoup trop d’économistes et d’experts oublient que l’économie est en réalité un groupe de personnes qui «peuplent» et essaient de donner un sens à ce monde.

Lorsque la politique se concentre davantage sur des indicateurs qui pourraient ne pas refléter pleinement la réalité, et non sur les personnes idiotes et désordonnées que la politique est censée servir, nous entrons en territoire dangereux.

Il n’y a pas encore de récession. En ce moment, nous sommes dans une sorte de «cession d’ambiance» – une période de baisse des attentes que les gens ressentent en raison à la fois des inquiétudes du monde réel et des expériences passées. Les choses sont éteintes. Et s’ils ne s’améliorent pas, nous devrons nous soucier de plus que de mauvaises vibrations.