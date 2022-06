Avis | Nous ne pouvons pas être des faucons ukrainiens pour toujours

Bien sûr, cela fonctionne en pratique, mais est-ce que cela fonctionne en théorie ? Au fil des ans, j’ai entendu cette parodie de la pompe académique mise sur les lèvres de diverses cibles, des intellectuels français aux économistes de l’Université de Chicago. Dernièrement, cependant, j’ai commencé à y penser moi-même – au côté belliciste dans le débat sur la guerre d’Ukraine, dont les politiques pratiques ont jusqu’à présent obtenu des résultats favorables mais dont les théories plus profondes du conflit semblent toujours invraisemblables, irréalisables ou dangereuses.

Je n’étais pas un faucon ukrainien avant la guerre. Je sentais que les États-Unis s’étaient trop étendus avec leur porte entrouverte à l’adhésion à l’OTAN, et que l’est de l’Ukraine, au moins, n’était pas défendable contre l’agression russe sans un engagement militaire américain à grande échelle. Envoyer des armes à Kyiv était probablement logique, mais comme un moyen d’enliser éventuellement une incursion russe, et non de l’arrêter purement et simplement. Et un effondrement ukrainien, du genre de celui que nous avons vu de la part de notre gouvernement client en Afghanistan, semblait dans le domaine du possible.

La guerre elle-même a défié ces attentes. Les faucons ont eu raison sur la simple capacité de l’Ukraine à se battre. Ils ont eu raison de dire que les armes américaines pouvaient en fait contribuer à émousser une invasion russe, et pas seulement à créer une insurrection derrière ses lignes. Et leur lecture psychologique sur Vladimir Poutine a également été partiellement justifiée : ses choix suggèrent un homme motivé autant par la restauration impériale que par une attitude défensive anti-OTAN, et sa conduite de la guerre offre peu de preuves qu’il existe une paix stable et permanente disponible. même avec des concessions ukrainiennes.

Donc, dans le domaine de la politique pratique à ce jour, j’ai rejoint les faucons. Notre soutien militaire à l’Ukraine a fonctionné : nous avons sauvegardé une nation souveraine et affaibli un rival sans escalade dangereuse de la part de la Russie. Et pour l’instant, avec la Russie qui continue de monter des offensives tout en évitant la plupart du temps la table des négociations, il n’y a pas de « rampe de sortie » évidente vers la paix que nous devrions forcer Kyiv à prendre.