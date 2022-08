Avis | Nous finirons tous par payer pour la maison de plage de quelqu’un d’autre

UN vidéo d’une maison de plage de Caroline du Nord démembrée par un océan vorace a été un succès viral ce printemps. Mais il ne faudra pas longtemps avant que la nouveauté ne se dissipe. Alors que le niveau de la mer monte et que les ondes de tempête deviennent plus intenses, les villes balnéaires de toutes les côtes des États-Unis sacrifieront bientôt plus de biens immobiliers à Poséidon. Une étude réalisée en 2018 par l’Union of Concerned Scientists a révélé que plus de 300 000 habitations côtières, d’une valeur actuelle de plus de 100 milliards de dollars, risquent d’être victimes d’« inondations chroniques » d’ici 2045.

La question des vastes étendues de biens immobiliers de luxe érigés en danger n’est pas nouvelle. Mais à mesure que les événements météorologiques extrêmes s’aggravent, les périls évidents de la vie au bord de l’eau deviennent à la fois plus évidents et plus périlleux. La National Oceanic and Atmospheric Administration a cité 20 «catastrophes météorologiques et climatiques d’un milliard de dollars» différentes en 2021. La société d’analyse CoreLogic compte plus de 7,5 millions de foyers avec «une exposition côtière directe ou indirecte et un risque ultérieur d’onde de tempête côtière et de dommages causés par les ouragans. ”

Au cours du dernier demi-siècle, les villes balnéaires américaines ont écaillé les bohèmes et les beachcombers, les vagabonds et les adorateurs du soleil. La famille qui était autrefois assez aisée pour posséder un chalet en bord de mer a grandi, est devenue très riche et s’est installée dans un fantasme à tourelles avec vue sur la mer marchandisée. Il y a quelques années, j’ai demandé à un ancien de la côte du New Jersey pourquoi sa ville regorgeait de monde alors que la plage était étrangement déserte. Elle m’a dit que les nouveaux riches passent beaucoup moins de temps au bord de l’eau. « Tout tourne autour des maisons », dit-elle.