Avis | Nous devons recadrer le débat sur l’Ukraine

Si l’Ukraine ne veut pas subir le sort d’autres « guerres éternelles » et devenir une priorité secondaire par rapport à un conflit éventuellement plus large au Moyen-Orient ou à un paysage mondial avec d’autres exigences pressantes, les dirigeants américains doivent reformuler leurs arguments en faveur du maintien du cap. Ukraine. Les messages sur l’Ukraine devraient inclure un plus grand réalisme quant au conflit, à ses complexités, à son issue probable et à ce qu’il signifie pour la sécurité mondiale.

La vérité est que le maintien de l’aide à l’Ukraine constitue déjà un défi, autant psychologique que politique. La fatigue s’est installée parmi les partisans de l’Ukraine malgré les déclarations rassurantes du président Joe. Biden et les dirigeants européens suite à la révolte du Parti républicain du Congrès les partisans de la ligne dure à Washington s’opposent à un soutien financier supplémentaire à l’effort de guerre. Dans notre passé récent, les guerres en Irak et en Afghanistan, qui ont coûté des milliards de dollars et des milliers de vies américaines, ont été de plus en plus décrites comme des guerres oubliées alors qu’elles duraient de nombreuses années.

L’Ukraine ne doit pas être considérée de la même manière. Le moment approche à grands pas pour l’administration Biden de renforcer les arguments en faveur du maintien de l’effort de guerre, en commençant par redéfinir l’engagement stratégique des États-Unis et de leurs alliés. Lors du sommet de l’OTAN en juin, il est devenu clair que les alliés n’ont pas encore fourni à l’Ukraine tout ce dont elle a besoin pour améliorer considérablement ses performances sur le champ de bataille. Le débat se poursuit sur les armes à fournir. Les Alliés ont également repoussé l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans un avenir indéfini.

Cette hésitation est motivée par la crainte réelle de prendre des mesures qui pourraient provoquer une réponse imprévisible de la Russie. Néanmoins, il est temps pour les dirigeants occidentaux d’être plus directs et plus stratégiques en expliquant quelle est l’issue finale du jeu : l’assistance militaire à l’Ukraine aidera non seulement à vaincre la Russie maintenant, mais aussi à transformer les capacités militaires de l’Ukraine afin qu’elle puisse servir de rempart contre une nouvelle agression russe dans le futur. Europe et Asie centrale. Pour faire valoir ce point de vue, il faut que les dirigeants occidentaux soient plus clairs sur le fait que la Russie est plus forte militairement et politiquement que beaucoup le suggèrent, qu’elle constitue une menace à long terme pour la stabilité mondiale et pas seulement en Europe, et qu’ils reconnaissent que la guerre peut durer un certain temps et ne peut pas durer. avoir un calendrier défini.

Deuxièmement, les capitales occidentales devraient faire comprendre à leurs populations que la guerre en Ukraine est le signal d’alarme en faveur d’un réinvestissement majeur et accéléré dans leurs propres capacités militaires. Moins d’un tiers des membres de l’OTAN respectent leur engagement de consacrer 2 % de leur PIB à la défense – alors même que la guerre en Ukraine menace fondamentalement la sécurité de l’Europe. Aux États-Unis, la fourniture d’armes à l’Ukraine a entraîné une réduction des stocks, soulignant l’importance de maintenir des lignes de production nationales adéquates. L’Europe et les États-Unis pourraient également profiter de cette occasion pour réinventer l’architecture de la coopération transatlantique – qui reste le fondement de la sécurité pour les deux – dans un monde où les alliances mondiales changeantes ne sont favorables à aucune des deux et où des conflits inattendus, comme au Moyen-Orient, pourraient exiger une réponse alliée concertée sur plusieurs fronts.

Troisièmement, il est désormais essentiel de présenter les Ukrainiens tels qu’ils sont, comme une nation complexe répondant à une situation presque impossible. Créer des attentes irréalistes et idéaliser la résistance ukrainienne a de fortes chances de se retourner contre lui, car dès que des problèmes surgiront, cela renforcera les positions de ceux qui plaident en faveur de réductions. Comme Stephen Walt a suggéré, le conflit est souvent présenté en termes moraux comme une bataille entre l’autocratie et la démocratie. Célébrer l’héroïsme de l’Ukraine ne peut cependant pas occulter des faits gênants, notamment le fait que ses progrès sur le champ de bataille ont été lents ; que la corruption reste un problème ; et que l’économie ukrainienne et des millions de réfugiés auront besoin de soutien dans les années à venir. Il y aura également des frictions entre les alliés et l’Ukraine sur les stratégies du champ de bataille et sur ce qui pourrait constituer un résultat acceptable. Ces divergences font partie du processus et ne doivent pas être utilisées comme excuse pour réduire l’aide ou décourager des discussions plus urgentes sur des mesures susceptibles de rapprocher davantage l’Ukraine de l’UE et de l’OTAN. Il est peut-être temps, en fait, de prononcer un discours présidentiel qui rappelle de manière plus crue au peuple américain le chemin difficile à parcourir et ce que signifierait une victoire russe pour sa sécurité.

Ce changement deviendra encore plus difficile dans les mois à venir alors que les électeurs en Europe et aux États-Unis remettent en question un investissement de plus de 200 milliards de dollars qui ne cesse d’augmenter. La résilience inattendue des lignes de front russes et la détermination du président Vladimir Poutine, la lente progression de la contre-offensive ukrainienne et les questions sur les engagements à durée indéterminée sont à l’origine de tensions. Parmi eux : le différend commercial entre la Pologne et l’Ukraine ; la Hongrie avec la Suède et l’Ukraine ; et les sanctions américaines contre les entreprises turques fournissant la Russie. Les électeurs slovaques viennent de placer l’Ukraine sceptique et l’ancien Premier ministre Robert Fico en tête pour former un nouveau gouvernement.