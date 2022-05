Avis | Nous devons nous préparer aux pires armes de Poutine

Certains concluront que pour éviter de provoquer la Russie – et ainsi éviter la perspective d’une éventuelle frappe nucléaire russe – nous devrions empêcher de manière préventive l’Ukraine de mettre en déroute l’armée russe. Nous pourrions limiter les armes que nous envoyons, retenir les renseignements et faire pression sur le président Volodymyr Zelensky pour qu’il s’installe. Je ne suis pas d’accord; les nations libres doivent continuer à soutenir la défense courageuse et nécessaire des Ukrainiens pour leur pays. Ne pas continuer à soutenir l’Ukraine reviendrait à payer le cannibale pour qu’il nous mange en dernier. Si M. Poutine, ou toute autre puissance nucléaire, pouvait envahir et subjuguer en toute impunité, alors l’Ukraine ne serait que la première de ces conquêtes. Inévitablement, nos amis et alliés seraient dévorés par des puissances nucléaires effrontées et autoritaires, dont les implications modifieraient radicalement l’ordre mondial.

La bonne réponse est de continuer à apporter à l’Ukraine tout le soutien dont elle a besoin pour se défendre et gagner. Ses succès militaires pourraient forcer M. Poutine à quitter l’Ukraine ou à accepter un cessez-le-feu acceptable pour le peuple ukrainien. Peut-être que son contrôle des médias russes lui permettrait de transformer une perte en un récit salvateur chez lui. Ce sont les résultats qu’il serait intelligent de prendre. Mais si un M. Poutine acculé et délirant devait plutôt utiliser une arme nucléaire – que ce soit via une frappe tactique ou en militarisant l’une des centrales nucléaires ukrainiennes – nous aurions plusieurs options.

Certains plaideraient pour une réponse nucléaire. Mais il existe un large éventail d’options, et elles ne doivent pas nécessairement s’exclure mutuellement. Par exemple, l’OTAN pourrait s’engager en Ukraine, anéantissant potentiellement l’armée russe en difficulté. De plus, nous pourrions confronter la Chine et toutes les autres nations à un choix similaire à celui que George W. Bush a donné au monde après le 11 septembre : soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec la Russie – vous ne pouvez pas être avec les deux.

L’utilisation par la Russie d’une arme nucléaire serait incontestablement un événement géopolitique redéfinissant et réorientant. Toute nation qui choisirait de conserver des liens avec la Russie après un tel scandale deviendrait elle-même un paria mondial. Une partie ou la totalité de son économie serait séparée de celle des États-Unis et de nos alliés. Aujourd’hui, l’Occident représente plus de la moitié du PIB mondial Séparer n’importe quelle nation de nos économies combinées pourrait la dévaster. L’impact sur les économies occidentales pourrait être important, mais l’impact sur les économies de la Russie et de ses compagnons de route serait bien pire. Cela pourrait finalement être un Armageddon économique, mais c’est de loin préférable à un Armageddon nucléaire.