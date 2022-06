Avis | Nous devons garder le cœur brisé à propos des fusillades dans les écoles

Plus de 43 millions d’exemplaires des livres pour enfants primés de Mme DiCamillo sont imprimés – des histoires comme « Le voyage miraculeux d’Edward Tulane » et « Le conte de Despereaux » et « The Tiger Rising » – et ils sont les favoris lus à haute voix de enseignants. Il y a fort à parier que ses livres se trouvent sur les étagères de toutes les écoles primaires et secondaires de ce pays, y compris les salles de classe où des enfants ont été exécutés par des fous. Pour Mme DiCamillo, ces massacres sont profondément personnels.

« Nous, les écrivains qui écrivons pour les enfants, offrons notre cœur dans des histoires, et les enfants offrent leur cœur en retour ; les enseignants, lorsqu’ils lisent des histoires à haute voix, offrent leur cœur », a-t-elle écrit. « De cette façon, nous témoignons de la vie des autres. C’est magique. Et j’ai le cœur brisé que cette magie n’ait pas pu sauver ces enfants, ces enseignants.

Ce n’est pas une déclaration politique, et ce n’est pas une prescription sur la façon de résoudre le problème d’un pays inondé d’armes à feu, de ressentiment toxique et de peurs sans fondement. C’est un hurlement de chagrin, et j’en ai senti chaque mot s’installer dans ma propre âme ébranlée. Le chagrin et la peur sont des émotions tout aussi primitives, mais seul le chagrin peut conduire à un espoir réaliste de changement qui assurera la sécurité de nos enfants et de nos enseignants.

À la manière habituelle des médias sociaux, le message Facebook de Mme DiCamillo est très court. Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander si je lisais trop dedans, imposant ma propre angoisse sur son simple message. J’ai donc appelé l’auteur chez elle à Minneapolis et lui ai demandé. Elle m’a répondu en me racontant une histoire :

« Je me promenais tard ce matin, et des enfants couraient dans une école primaire voisine pour faire de l’éducation physique. Deux filles sont passées devant moi en courant, et une fille a dit à l’autre : « C’est Kate DiCamillo. Et puis ils ont tous les deux crié, et ils se sont arrêtés, et ils ont dit à tous les enfants qui passaient. Et l’un des enfants qui allait très vite, un garçon, il s’est arrêté. Et la fille a dit : « Voici Kate DiCamillo », et il a dit : « Oh, Kate, salut, cool ! » et il m’a embrassé.

« J’ai travaillé si dur pour ne pas pleurer quand je leur parlais, mais ça m’a fait pleurer quand je m’éloignais. Ils avaient tous à peu près le même âge que les enfants auraient eu au Texas, et j’ai pensé: «J’ai tellement le cœur brisé».

« Et puis j’ai pensé: » C’est mon travail: rester le cœur brisé, rester le cœur brisé à ce sujet. « »

Oui, il y a une place pour la fureur ici – une fureur qui brûle toute la ville face à l’inaction continue de Washington alors que les enfants américains sont réduits en morceaux méconnaissables. Mais nous devons aussi nous inspirer d’un maître conteur. Nous devons garder le cœur brisé à ce sujet.

Nous devons étudier les photos des bien-aimés que nous avons perdus, nous obliger à regarder les coffrets miniaturesapprendre les histoires d’enfants courageux qui n’aurait jamais dû être appelé à l’héroïsme. Nous devons parler à nos dirigeants depuis un lieu de chagrin déchirant, déchirant et inconsolable. Les discussions politiques interminables, le lobbying lâche, les sujets de discussion de l’industrie des armes à feu – toute la machinerie brutale de notre démocratie gerrymandered et non représentative – nous écraseront et nous dépasseront à moins que nous ne puissions faire en sorte que nos dirigeants irresponsables goûtent nos larmes de sel chaud et entendent nos gémissements de douleur. Nous devons leur faire ressentir notre chagrin.