Avis | Nous devons cesser d’exiger un stationnement partout

En fait, nous avons pavé le paradis exprès. Après la Seconde Guerre mondiale, les villes du pays ont adopté des règles d’urbanisme qui obligeaient les promoteurs à construire de nouvelles places de stationnement pour automobiles chaque fois qu’ils construisaient de nouveaux lieux de vie et de travail. Ces minimums de stationnement ont augmenté au fil du temps. Dans les années 1930, le comté de Los Angeles exigeait que les promoteurs construisent une place de parking par maison unifamiliale ; aujourd’hui, entre autres règles, le comté exige deux places de stationnement par maison, deux par appartement de 2 chambres, une place pour chaque 250 pieds carrés d’espace de vente au détail et une pour chaque 400 pieds carrés d’espace de bureau.

Les experts en transport attirent l’attention sur les effets désastreux de ces règles depuis plus d’une décennie, et au cours des dernières années, des dizaines de villes ont éliminé ou réformé leurs réglementations minimales de stationnement. Maintenant, la Californie, l’État qui, à bien des égards, a établi la norme pour le style de vie dépendant de la voiture aux États-Unis, pourrait être sur le point de réformer le stationnement dans tout l’État. Un projet de loi passant par la législature de l’État interdirait aux villes d’appliquer la plupart des exigences minimales de stationnement à proximité des transports en commun, tandis qu’un projet de loi concurrent donnerait aux promoteurs une plus grande latitude pour éviter les règles. J’espère que les législateurs de mon État adopteront l’ancienne version plus stricte de ces mesures, mais même la plus clémente constituerait une amélioration significative par rapport au statu quo et consacrerait dans notre code urbain une vérité trop longtemps ignorée : les villes devraient être construit pour les gens, pas pour les voitures.

Il existe de nombreux arguments évidents contre les règles minimales de stationnement. Donald Shoup, professeur d’urbanisme à l’Université de Californie à Los Angeles, dont le livre « Le coût élevé du stationnement gratuit » a suscité beaucoup d’intérêt chez les universitaires pour les excès du stationnement lors de sa première publication en 2005, souligne que les règles soulèvent frais immobiliers. Le stationnement coûte cher – une étude a révélé que le stationnement sur place structuré en bâtiment a ajouté près de 36 000 $ au coût de construction d’une unité de logement pour personnes à faible revenu en Californie. Dans certains endroits, ces coûts deviennent vraiment stupéfiants. La Le Walt Disney Concert Hall, qui abrite l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, a une capacité de 2 265 places assises dans sa salle principale et, lorsqu’il a été achevé en 2003, sa construction avait coûté environ 274 millions de dollars. Son parking souterrain de six étages peut accueillir presque autant de voitures – 2 188 – et a coûté 110 millions de dollars supplémentaires à construire. Autrement dit, le stationnement représentait plus du quart du coût total de près de 400 millions de dollars du projet.

Vous pourriez dire que tout cet espace de stationnement est nécessaire – sinon, comment les habitants d’une métropole dépendante de la voiture comme Los Angeles pourraient-ils se rendre à Disney Hall sans y conduire et s’y garer? Mais en exigeant des places de stationnement dans chaque maison, bureau et centre commercial – sans exiger de nouvelles pistes cyclables, de nouvelles lignes de bus ou de gares à proximité de chaque développement majeur – les règles d’urbanisme donnent aux conducteurs un avantage en termes de coût et de commodité par rapport à tout autre moyen de se déplacer. autour de la ville. Nous avons besoin de tout ce stationnement au Disney Hall parce que, grâce à tout ce stationnement, nous avons fait de la voiture le moyen par défaut de la ville d’aller n’importe où.

Il existe d’autres façons dont le stationnement détruit le tissu urbain. Il crée sa propre étendue – plus les parkings sont interminables et souvent vides entre les entreprises, moins la ville devient piétonne et dépendante de la voiture. Parce que la chaussée aspire la chaleur ambiante, le stationnement crée également d’énormes «îlots de chaleur» urbains qui intensifient les effets du réchauffement climatique. Et l’obligation de se garer aggrave les inégalités. Parce que les personnes dont le revenu est inférieur ont tendance à moins conduire et à utiliser davantage les transports en commun, elles sont essentiellement obligées de payer pour des infrastructures dont elles n’ont pas besoin, tandis que les automobilistes plus riches bénéficient d’une réduction des coûts réels de leur habitude de voiture. « Les personnes trop pauvres pour posséder une voiture paient plus pour leurs courses afin que les personnes plus riches puissent se garer gratuitement lorsqu’elles se rendent au magasin », a écrit Shoup.