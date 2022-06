Avis | Nous avons travaillé pour les juges Scalia et Stevens. L’Amérique est en train de se tromper.

Kate estime que la dissidence du juge Stevens dans Heller a fourni un meilleur compte rendu à la fois du texte et de l’histoire du deuxième amendement et qu’en tout état de cause, la méthode d’enquête historique prescrite par la majorité devrait conduire le tribunal à maintenir la plupart des mesures de sécurité des armes à feu, y compris le nouveau Loi de York pendante devant la Cour suprême. John pense que Heller a correctement interprété le sens original du deuxième amendement et qu’il s’agit de l’une des décisions les plus importantes de l’histoire des États-Unis. Nous ne sommes pas d’accord sur la question de savoir si Heller devrait être étendu pour protéger les citoyens qui souhaitent porter des armes à feu à l’extérieur de la maison pour se défendre et, dans l’affirmative, comment les États peuvent réglementer cette activité – des questions que la Cour suprême doit trancher dans l’affaire de New York en le mois prochain environ.

Mais malgré nos désaccords fondamentaux, nous craignons tous les deux que Heller ait été utilisé à mauvais escient dans d’importants débats politiques sur les lois nationales sur les armes à feu. Au cours des 14 années écoulées depuis la décision Heller, le Congrès n’a pas promulgué de nouvelles lois importantes réglementant les armes à feu, malgré les appels des progressistes à de telles mesures à la suite des fusillades de masse. De nombreux politiciens citent Heller comme raison. Mais ils ont tort.

Heller n’empêche pas totalement le gouvernement d’adopter des lois visant à empêcher le genre d’atrocités que nous avons vues à Uvalde, au Texas. Et nous croyons que les politiciens des deux côtés de l’allée ont (intentionnellement ou non) mal interprété Heller. Certains progressistes, par exemple, ont blâmé le deuxième amendement, Heller ou la Cour suprême pour les fusillades de masse. Et certains conservateurs ont justifié des positions politiques contestées simplement en pointant Heller, comme si l’opinion résolvait les problèmes.

Ni l’un ni l’autre n’est juste. Au contraire, nous pensons qu’il est clair que chaque membre du tribunal sur lequel nous avons travaillé a rejoint une opinion, majoritaire ou dissidente, selon laquelle la Constitution laisse aux élus un éventail d’options politiques en matière de réglementation des armes à feu.

Le juge Scalia – le plus grand partisan de l’originalisme, qui tout au long de son mandat a souligné le rôle limité des tribunaux dans les débats politiques difficiles – n’aurait pas pu être plus clair dans le dernier passage de Heller que “le problème de la violence armée dans ce pays” est grave et que la Constitution laisse au gouvernement « une variété d’outils pour lutter contre ce problème, y compris certaines mesures réglementant les armes de poing ». Heller a simplement établi la base constitutionnelle selon laquelle le gouvernement ne peut pas désarmer les citoyens chez eux. L’avis reconnaissait expressément les réglementations «présumées légales» telles que «les lois imposant des conditions et des restrictions à la vente commerciale d’armes», ainsi que l’interdiction de porter des armes dans des «lieux sensibles», comme les écoles, et il notait avec approbation la «tradition historique d’interdire le port « d’armes dangereuses et inhabituelles ». » Heller a également reconnu l’immense intérêt public dans « l’interdiction de la possession d’armes à feu par les criminels et les malades mentaux ».