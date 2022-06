Avis | Nous avons besoin d’espoir pour combattre la violence. Cela n’arrivera pas sans action.

Les États-Unis souffrent d’une véritable crise de santé mentale. Dans un rapport de 2020 sur 11 pays industrialisés, les États-Unis avaient le taux de suicide le plus élevé et l’un des taux d’anxiété et de dépression les plus élevés, ainsi que le quatrième moins de praticiens en santé mentale par habitant parmi les pays de l’étude. Le Canada, la Suisse et l’Australie comptent environ deux fois plus de professionnels de la santé mentale que les États-Unis pour 100 000 habitants.

Et ce n’est pas simplement un manque d’options ; c’est le manque de ressources. Les soins de santé sont la première cause de faillite en Amérique. Les enfants en Norvège n’ont pas à payer pour les services de santé mentale. En France, les 3 à 17 ans peuvent bénéficier de 10 séances gratuites avec un psychologue. Dans leur livre, le Dr Peterson et le Dr Densley soulignent que pour que les États-Unis atteignent le ratio recommandé d’un psychologue pour 500 étudiants, 50 000 psychologues supplémentaires devraient être embauchés à travers le pays. La moyenne nationale actuelle est catastrophique pour 1 500 étudiants.

Mais la santé mentale n’explique pas grand-chose. Dans les manifestes que beaucoup de ces jeunes hommes laissent derrière eux, le langage est étrangement similaire. Les tireurs de Buffalo ; Charleston, Caroline du Sud ; Santa Barbara, en Californie, et d’autres ont écrit des diatribes racistes ou misogynes. De telles chapes soulignent le besoin de beaucoup plus d’éducation et de socialisation.

Combien de jeunes y font-ils face ? Ils vont sur le Web, bien sûr, et trop de jeunes hommes se retrouvent dans les recoins les plus sombres et les plus haineux. Covid – qui a poussé la plupart des étudiants en ligne – a donné aux enfants le temps et la capacité d’atteindre ces coins plus facilement pendant que le monde nous séquestrait tous, une recette pour un désastre. Cela ne semble pas être une coïncidence si la violence armée et les records d’achat d’armes à feu ont été établis en 2020, 2021 poursuivant la tendance à la violence et ralentissant à peine les achats.

Suggérer que la solution ne commence pas avec les armes à feu – relever l’âge minimum d’achat ; réduire le nombre d’armes à feu autorisées par ménage ; garder les armes à feu des agresseurs condamnés ; instaurer des périodes de formation, de délivrance de permis et d’attente obligatoires; interdire la possession de fusils d’assaut ; promulguer des lois sur le stockage sûr ; éradiquer l’immunité pour les fabricants – c’est délibérément ignorer la vie et l’avenir de chaque personne dans ce pays. Lorsque les libertés du deuxième amendement signifient emprisonner quelqu’un d’autre (dans une salle de classe, dans un hôpital, dans une maison), alors la liberté n’est rien de plus qu’un tyran avec une chaire.

Nous ne pouvons peut-être pas construire une vie pour chaque jeune marginalisé, mais nous pouvons certainement faire mieux. Nous avons besoin d’avoir non seulement une réponse, mais plusieurs. Nous devons tout faire, tout, tout à la fois. Et nous pouvons. Nous avons les connaissances, le talent, les ressources.

Nous devons nous attaquer à la violence dans les relations familiales et chez les adolescents. Nous devons nous attaquer à la maladie mentale. Nous devons lutter contre la masculinité toxique et permettre des conversations ouvertes et inclusives sur l’identité de genre. Nous devons réglementer les médias sociaux. Nous devons tenir compte des avertissements des filles en ligne. Nous devons créer des équipes d’intervention en cas de crise, disent le Dr Peterson et le Dr Densley, et des coalitions de prévention du suicide et d’intervention en cas de crise. Ils disent également que nous devons nous assurer que tous les étudiants de ce pays ont au moins une personne, un seul adulte, avec qui ils peuvent parler.