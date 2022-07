Avis | Notre monde libre sans leader

La deuxième crise est celle de la crédibilité économique. Ceci est distinct d’une crise économique normale, qui peut survenir pour des raisons que les dirigeants ne contrôlent pas. La crise de crédibilité survient lorsque les dirigeants font des prédictions confiantes, face à de nombreuses preuves contraires, qui s’avèrent catastrophiquement fausses. Insister sur le fait que l’inflation était “temporaire”, comme Biden l’a fait l’année dernière, était l’une de ces prédictions. Son insistance lundi sur le fait que « si Dieu le veut, je ne pense pas que nous allons assister à une récession » pourrait être la prochaine.

La crédibilité économique est vitale lorsque les décisions sont forcément douloureuses. Au moins, Jimmy Carter a eu le courage de nommer Paul Volcker. Où est un mouvement similaire inspirant la confiance de Biden, qui, remarquablement, conserve la même équipe économique inepte qui a contribué à nous conduire dans ce gâchis ? Et à quel point les conséquences de l’incompétence économique sont-elles plus graves si une récession américaine aggrave une récession mondiale, dont le Fonds monétaire international s’attend à ce qu’elle arrive bientôt ?

La troisième crise concerne les pays les plus pauvres. L’effondrement politique et économique du Sri Lanka ce mois-ci, provoqué en partie par la pandémie mais principalement par une mauvaise gestion intérieure, est un avant-goût de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans d’autres pays en développement, du Pakistan au Mexique en passant par une grande partie de l’Afrique. Mais contrairement au Sri Lanka, les crises dans ces endroits ne resteront probablement pas à l’intérieur de leurs propres frontières. Au Pakistan, la possibilité d’une crise économique peut rapidement se transformer en crise nucléaire. Dans les pays africains et au Mexique, les risques prennent la forme d’un effondrement de l’État et d’une migration massive.

La dernière fois que le monde a connu une récession mondiale (et une flambée des prix des denrées alimentaires), le résultat a été le printemps arabe, les guerres civiles en Syrie et en Libye, la montée de l’État islamique, la migration massive vers l’Europe et les révoltes populistes qui comprenaient le Brexit et les élections. de Donald Trump. Imaginez tout cela, mais à une échelle beaucoup plus grande, dans un an ou deux à partir d’aujourd’hui.