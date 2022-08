Avis | Notre façon de penser la politique change ce que nous pensons de la politique

Dans un e-mail, Enns a soutenu que

quels que soient les mécanismes sous-jacents précis (et plusieurs mécanismes pourraient être à l’œuvre), les preuves suggèrent que la rhétorique de Trump a eu un effet significatif sur les opinions exprimées par ses partisans sur ces questions. Nous soutenons sans aucun doute que les attitudes exprimées par les individus peuvent être modifiées par ce que disent et font les candidats qu’ils soutiennent. Bien que nous ne puissions pas observer les croyances réelles, dans la mesure où l’expression de croyances précédemment non exprimées a un effet de renforcement, cela fournirait également la preuve d’un approfondissement ou d’un changement potentiel des attitudes raciales.

La forte association entre le soutien de Trump et les opinions des Blancs sur les questions raciales, affirment Enns et Jardina dans leur article,

n’était pas simplement le résultat du fait que Trump attirait des Blancs racistes par le biais de sa propre rhétorique raciste ou le reflet d’un tri racial partisan qui s’était déjà produit ; c’était aussi le résultat du fait que les partisans blancs de Trump avaient changé d’avis pour être plus en phase avec ceux de Trump au cours de sa campagne présidentielle. En d’autres termes, Trump n’a pas seulement attiré les Blancs avec des opinions plus conservatrices sur la race ; il a également rendu ses partisans blancs plus susceptibles d’épouser des opinions de plus en plus extrêmes sur des questions liées à l’immigration et sur des questions telles que le mouvement Black Lives Matter et les meurtres d’Afro-Américains par la police.

Andrew M. Engelhardt, professeur de sciences politiques à l’Université de Caroline du Nord à Greensboro, a développé une ligne d’analyse similaire dans son article de janvier 2020, «Racial Attitudes Through a Partisan Lens».

Dans un e-mail, Engelhardt a écrit :

Une partie de la raison pour laquelle les démocrates blancs et les républicains blancs ont des opinions de plus en plus différentes sur les Noirs américains est due à leur partisanerie. Ce n’est pas seulement que les démocrates avec des opinions négatives sont devenus républicains, ou que les républicains avec des opinions plus positives sont devenus démocrates. Au contraire, les gens changent d’attitude, et une partie de cela, selon moi, est due à la façon dont les politiciens parlent des Noirs américains. Les républicains, par exemple, auraient pu intérioriser la rhétorique négative de Trump et avoir de plus en plus des opinions plus négatives. Les démocrates, de la même manière, entendent Trump dire ces choses négatives et ils vont à l’opposé, ayant des opinions plus positives.

Dans son article, Engelhardt a écrit que sous-tendant les études antérieures sur le rôle de la race dans la politique et l’élaboration des politiques

est une hypothèse selon laquelle l’animosité raciale alimente les conflits politiques. Je renverse cette sagesse conventionnelle en soutenant que les conflits politiques peuvent façonner les attitudes raciales – les opinions et les croyances des gens sur les groupes considérés comme raciaux. Les politologues n’ont pas examiné cette possibilité, peut-être parce que les attitudes raciales sont considérées comme des prédispositions persistantes et influentes qui se forment pendant l’enfance, bien avant que la plupart des Américains ne deviennent des animaux politiques. Selon ce raisonnement, les individus utilisent ces attitudes précoces pour donner un sens à la politique ; les attitudes raciales conduisent à la partisanerie.

Le fossé toujours croissant entre la gauche et la droite s’étend bien au-delà des questions et attitudes raciales. Dans son e-mail, Engelhardt a écrit que ses résultats “suggèrent que la partisanerie motive des changements dans d’autres orientations que nous pourrions vraisemblablement considérer comme plus stables et fondamentales pour les individus”. Il a cité des recherches montrant que “la partisanerie influence la religiosité et l’appartenance religieuse” et d’autres études liant “les préoccupations politiques aux changements dans l’auto-identification raciale”. Engelhardt a ajouté qu’il a “des résultats non publiés où je trouve que la partisanerie conduit les démocrates à avoir des opinions plus positives sur les homosexuels et les lesbiennes, les personnes transgenres et les féministes, au fil du temps, les républicains ayant des opinions plus négatives sur ces groupes au cours de la même période (données gamme 2016-2020).

Dans leur article de janvier 2022, « The Origins and Consequences of Racialized Schemas about US Parties », Kirill Zhirkov et Nicholas Valentino, politologues des universités de Virginie et du Michigan, avancent un argument intéressant selon lequel, en effet, « deux processus parallèles structurent la politique actuelle : la polarisation partisane et le lien croissant entre les attitudes raciales et les préférences en matière de toutes sortes.

Zhirkov et Valentino continuent :

À partir des années 1970, les candidats démocrates aux élections présidentielles ont commencé à attirer de grandes parts d’électeurs non blancs, tandis que les républicains comptaient de plus en plus sur les votes des Blancs racialement conservateurs. Au cours de la même période, les positions des électeurs sur des questions politiques apparemment non raciales sont progressivement devenues plus étroitement liées au ressentiment racial.

Dans l’ensemble, les deux chercheurs écrivent,

l’écart racial croissant entre les bases de soutien démocrate et républicain conduit à la formation de stéréotypes racialisés sur les deux partis. Plus précisément, une part non négligeable de l’électorat américain considère actuellement le Parti démocrate comme non blanc et le Parti républicain comme blanc, bien qu’en réalité les Blancs continuent d’être majoritaires dans les deux partis.

Cette « coalition raciale imaginaire de chaque parti », selon Zhirkov et Valentino,

a de profondes implications pour la discussion en cours dans la discipline sur la polarisation affective dans la politique américaine : les Blancs se sentent plus froids envers le Parti démocrate lorsqu’ils imaginent que sa coalition est plus fortement composée de non-Blancs et se sentent plus chauds envers le Parti républicain lorsqu’ils le perçoivent comme dominés par leur groupe racial. En conséquence, plutôt qu’une cause, ils peuvent alors en venir à accepter un ensemble de questions plus conservateur préconisé par le Parti républicain moderne.

Les attitudes raciales, affirment les auteurs de manière convaincante, “sont désormais d’importants prédicteurs des opinions sur l’équité électorale, le contrôle des armes à feu, la police, le commerce international et les soins de santé”.

Il y a, notent Zhirkov et Valentino, des implications à long terme pour l’avenir de la démocratie ici :

Dès que les partis ethniques commencent à se disputer le pouvoir politique, gagner – plutôt que mettre en œuvre une certaine politique – devient l’objectif en soi en raison du renforcement associé du statut du groupe et de l’estime de soi de ses membres. De plus, des preuves comparatives suggèrent que le système électoral américain basé sur la pluralité contribue à la politisation des clivages ethniques plutôt qu’il ne les atténue. Par conséquent, la racialisation des partis américains est susceptible de se poursuivre et l’intensité des conflits politiques aux États-Unis est susceptible de croître.

J’ai demandé aux auteurs comment ils caractériseraient l’importance de la race dans la politique américaine contemporaine. Dans un e-mail écrit conjointement, ils ont répondu que dans des recherches à publier à l’avenir, “nous montrons que la race est au moins aussi forte, et souvent plus forte, que les clivages tels que la religion, l’idéologie et la classe”.

Les perspectives pessimistes quant à la perspective d’un retour à une politique moins conflictuelle révélées dans de nombreux articles cités ici, et le rôle clé du conflit racial dans la polarisation, suggèrent que la capacité des États-Unis à s’adapter à une population de plus en plus multiraciale, population multiethnique reste en question. Ce pays est une démocratie à part entière depuis moins de 60 ans – depuis l’adoption de la loi de 1965 sur le droit de vote et les changements apportés par trois révolutions supplémentaires : dans les droits civils, les droits des femmes et les droits des homosexuels. Ces développements – ou bouleversements – et surtout la réaction à ceux-ci ont mis à l’épreuve la viabilité de notre démocratie et suggèrent, à tout le moins, une montée en puissance.