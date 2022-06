Avis | Notre calcul racial aurait pu arriver plus tôt. Qu’est-ce qui a rendu 2020 différent ?

Je dirais que ce qui a conditionné le calcul racial de 2020 était en partie la contingence. À savoir, je pense que la pandémie a été le facteur déterminant.

Tragiquement, horriblement, les Américains apprennent que des Noirs meurent dans des circonstances épouvantables, impliquant des policiers, assez souvent. Pensez à Sandra Bland, Philando Castile, Breonna Taylor, Eric Garner – que ces circonstances conduisent à des condamnations pénales ou à des accusations, ce qui n’est souvent pas le cas. Peu d’entre nous, en particulier ceux d’entre nous qui vivent à New York, oublieront jamais les mots de Garner, « Je ne peux pas respirer », bien que même sa mort n’ait pas été un point d’appui comme l’était Floyd. En mai 2020, il y avait quelque chose en plus de l’injustice et de la brutalité du meurtre de Floyd qui a motivé la vague de manifestations à l’échelle nationale : le fait que nous étions en isolement pandémique depuis deux mois et qu’à peu près à la même époque, il devenait clair que les conditions n’allaient pas à changer de sitôt.

Je ne veux pas dire que ce tollé n’était pas sincère ou cynique. Mais je soupçonne que ce qui a contribué à faire la différence, c’est le verrouillage de la pandémie. À cette époque inhabituelle et difficile, pour de nombreuses personnes, être à l’extérieur et se connecter avec d’autres personnes était naturellement une tentation particulièrement puissante. Le verrouillage a également donné à un plus large éventail de personnes – au-delà de celles déjà engagées dans l’activisme – le temps de réfléchir et de consacrer leurs énergies à des choses qui les dépassent, ce qu’elles n’auraient peut-être pas fait dans des circonstances normales.

En tant que tel, il se pourrait que s’il n’y avait pas eu de verrouillage, les manifestations de Floyd auraient été de moindre ampleur et de plus courte durée. De plus, on pourrait supposer que si la séquence des événements avait eu lieu quelques mois plus tôt, avec le verrouillage commençant à l’automne et le meurtre de Floyd se produisant dans les mois les plus froids de janvier ou février, cela aussi aurait, hypothétiquement, fait des protestations plus petits, moins probables ou à plus court terme dans de nombreux endroits. Et cela aurait probablement diminué les chances que les manifestations aient stimulé une réflexion sur le racisme qui serait toujours d’actualité deux ans plus tard.

Il y a un cas où la pandémie a façonné le calcul racial d’une autre manière. Un aspect controversé du calcul a été les exemples d’actions disciplinaires sur le lieu de travail qui sont devenues monnaie courante dans son sillage, à partir d’un sens général de ces actions comme inhérentes à la mission de reconsidérer le racisme. (Dans ce bulletin, j’en ai écrit plus d’un.) Le fait qu’un certain nombre de ces cas impliquent des médias sociaux ne devrait pas surprendre : ces plateformes placent une sorte de rideau de canevas entre les gens qui peut atténuer notre sentiment de déshumanisation comme non naturel.

Ce n’est pas sans rappeler ce qui peut nous arriver sur les applications de chat vidéo comme Zoom ou les programmes de messagerie comme Slack. Le mépris et la condamnation peuvent nous venir plus facilement lorsqu’ils sont dirigés vers un avatar statique sur Twitter ou quelqu’un dans une boîte sur un écran que vers une personne avec qui nous sommes dans la même pièce. Les fonctionnalités de chat et les échanges parallèles par messages directs permettent également aux factions de créer une opposition pendant le déroulement d’une assemblée générale, d’une manière que la transmission de notes et le partage d’expressions faciales dédaigneuses ne peuvent pas. La façon dont nous avons appris à communiquer au cours des dernières années, normalisant parfois la honte et le rejet en temps réel, a établi de nouvelles normes qui semblent désormais être la valeur par défaut, même si les réunions en direct redeviennent routinières.