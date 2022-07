Avis Nothing Phone (1) – Tests GSMArena.com

Introduction

Le téléphone Nothing est dans la rumeur depuis des mois, mais l’attente est enfin terminée. Carl Pei, PDG de la société, a présenté au monde le Nothing Phone (1) par une présentation simple et directe, ce qui était inattendu pour un produit aussi en vogue, mais qui semblait juste. Alors, voilà, voici le Nothing Phone (1).

Le premier smartphone de la société semble avoir été construit en respectant une règle simple : tout ce dont vous avez besoin, rien de superflu. Et une pincée d’innovation, bien sûr. Et en regardant à travers les spécifications de Nothing Phone (1), nous pouvons clairement voir cela appliqué de bout en bout.

Le Nothing Phone (1) utilise un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p et un rafraîchissement de 120 Hz. Et à cause de cet affichage plutôt grand public, le téléphone n’a pas vraiment besoin du dernier chipset Snapdragon. C’est pourquoi Nothing a opté pour le chipset Snapdragon 778G+ 5G compétent, mais pas de premier plan, qui a déjà fait ses preuves.

Le département de la caméra semble également assez terre à terre, mais suffisant, néanmoins. Il y a une double caméra 50MP à l’arrière – une primaire avec un objectif OIS grand angle et une secondaire ultra grand angle avec AF. Une caméra selfie 16MP se trouve de l’autre côté, assise dans un petit trou de perforation d’affichage.

Ensuite, vous trouverez également une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge filaire 33 W et sans fil 15 W. La recharge sans fil inversée est également disponible.

La force du Nothing Phone (1) est cependant ailleurs. Premièrement, c’est le design transparent unique résistant aux éclaboussures, deuxièmement – l’interface Android 12 incroyablement rapide avec Nothing, et enfin, l’interface d’éclairage Glyph unique à l’arrière. Ceux-ci font que le Nothing Phone (1) se démarque parmi n’importe quelle foule. Alors coloriez-nous intrigués !

Ne pas proposer une technologie de pointe est sûrement une décision risquée, mais vous ne pouvez pas créer un produit phare à 450 € en 2022. Ce n’était pas comme c’était le cas avec les premiers téléphones OnePlus il y a huit ans. Et c’est pourquoi nous pensons que c’était une décision intelligente d’obtenir un téléphone avec les fonctionnalités les plus utiles et de ne pas payer trop cher pour des extras que vous utiliserez rarement (voire jamais), comme un LiDAR, un écran 4K, une puce surpuissante qui ruine la durée de vie de la batterie.

Voyez, nous avons réussi à éviter les blagues jusqu’à cette partie, et pour cela, nous sommes déjà fiers de nous. Alors, avant de céder à la tentation, passons en revue la fiche technique détaillée.

Spécifications du téléphone Nothing (1) en un coup d’œil :

Corps: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm, 194 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium ; Plusieurs lumières LED à l’arrière (notifications, progression de la charge, lumière de remplissage de la caméra), lumière rouge clignotante à l’arrière (indicateur d’enregistrement vidéo), IP53 – résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.

159,2 x 75,8 x 8,3 mm, 194 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium ; Plusieurs lumières LED à l’arrière (notifications, progression de la charge, lumière de remplissage de la caméra), lumière rouge clignotante à l’arrière (indicateur d’enregistrement vidéo), IP53 – résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Affichage: OLED 6,55″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1200 nits (peak), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 402ppi.

OLED 6,55″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1200 nits (peak), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 402ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) : Octa-core (1×2,5 GHz Cortex-A78 & 3×2,4 GHz Cortex-A78 & 4×1,8 GHz Cortex-A55) ; Adreno 642L.

Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) : Octa-core (1×2,5 GHz Cortex-A78 & 3×2,4 GHz Cortex-A78 & 4×1,8 GHz Cortex-A55) ; Adreno 642L. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, Rien OS.

Android 12, Rien OS. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF.

: 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, (large), 1/3.1″, 1.0µm.

16 MP, f/2.5, (large), 1/3.1″, 1.0µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR en direct ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR en direct ; : 1080p@30fps. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 33W, 50% en 30 min, 100% en 70 min (annoncé), Charge sans fil 15W, Recharge sans fil inversée 5W, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0.

4500 mAh ; Charge rapide 33W, 50% en 30 min, 100% en 70 min (annoncé), Charge sans fil 15W, Recharge sans fil inversée 5W, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

La seule omission majeure que nous pouvons repérer dès le départ est l’absence de protection complète contre les infiltrations. Bien sûr, la résistance aux éclaboussures est toujours quelque chose, mais pour un téléphone d’un tel niveau de battage médiatique, nous nous attendions à au moins IP67.

Le Nothing Phone (1) est disponible en deux options de couleur – noir et blanc – et trois variantes de mémoire – 8/128, 8/256 et 12/256. Le modèle de base commence à 469 €, ce qui est un prix assez raisonnable compte tenu de tout.

Tout se résume à une question : le Nothing Phone (1) est-il une bouffée d’air frais, un nouvel espoir si vous voulez, ou un milieu de gamme glorifié et hors de prix ? Découvrons-le!

Déballage du téléphone Nothing (1)

Nothing Phone (1) est livré dans une boîte écologique fabriquée à partir de fibres recyclées. Il est détruit à l’ouverture, et à moins que vous ne le scotchiez, il ne sera plus jamais le même.

Ainsi, une fois que vous avez ouvert cette boîte en papier, vous trouverez à l’intérieur le téléphone Nothing (1), un câble USB-C et l’outil d’éjection SIM le plus cool que nous ayons vu à ce jour !

Il n’y a pas de chargeur à l’intérieur de la boîte. Le téléphone prend en charge USB-PD 3.0, vous pouvez donc utiliser n’importe quel chargeur PD que vous avez chez vous.

Une dernière chose, le Nothing Phone (1) est livré avec un protecteur d’écran fin appliqué en usine. Il est d’une qualité supérieure à la normale et n’est pas aussi taché que ceux qui viennent sur plusieurs téléphones Xiaomi.