Avis | Norman Lear : ce qu’Archie Bunker aurait pensé de Donald Trump et du 6 janvier

Encourager ce genre de conversation était l’un de mes objectifs lorsque nous avons commencé à diffuser “All in the Family” en 1971. Les types de sujets sur lesquels Archie Bunker et sa famille se disputaient – des problèmes qui divisaient les Américains les uns des autres, tels que le racisme, le féminisme, l’homosexualité, la guerre du Vietnam et le Watergate – ont certainement fait l’objet de discussions dans les foyers et les familles. Ils n’étaient tout simplement pas reconnus à la télévision.

Malgré tous ses défauts, Archie aimait son pays et il aimait sa famille, même lorsqu’ils l’appelaient pour son ignorance et son sectarisme. Si Archie avait été environ 50 ans plus tard, il aurait probablement regardé Fox News. Il aurait probablement été un électeur de Trump. Mais je pense que la vue du drapeau américain utilisé pour attaquer la police du Capitole l’aurait rendu malade. J’espère que la détermination manifestée par les représentants Liz Cheney et Adam Kinzinger, et leur engagement à exposer la vérité, auraient gagné son respect.