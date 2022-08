Avis | Noms des bases militaires et culte de la Confédération

Un homme surnommé “la peste noire”

La Commission de désignation disposait d’une abondance d’anciens combattants hautement décorés, mais elle a sagement refusé de limiter sa définition du service méritoire à la conduite au combat. La liste des nominés qui en résulte couvre ce que ma collègue du Times Helene Cooper a décrit comme “une bande multicolore d’Américains, y compris des femmes et des minorités – deux populations longtemps ignorées qui ont servi ou soutenu l’armée depuis sa création”.

William Henry Johnson est devenu le premier héros américain de la Grande Guerre et a reçu la Croix de Guerre, l’une des plus hautes distinctions militaires françaises. Il a continué à se battre avec les forces françaises et est finalement devenu connu sous le nom de “Black Death”. Le crédit… Getty Images

Les recommandations de la Commission de nommage doivent encore recevoir l’approbation du Congrès et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin III. Si cette liste est acceptée, Fort Bragg en Caroline du Nord – du nom du général Braxton Bragg, « l’homme le plus détesté de la Confédération » – serait rebaptisé Fort Liberty.

Fort Benning en Géorgie serait rebaptisé Fort Moore, du nom du distingué officier de carrière Hal Moore et de sa femme, Julia Moore. On se souvient d’elle pour avoir refait le processus autrefois impitoyable par lequel l’armée informait les familles du décès d’êtres chers. Cette nomination reconnaît les conjoints et les familles qui consacrent souvent leur vie à l’Armée.

Fort AP Hill en Virginie prendrait le nom du Dr Mary Walker, une abolitionniste et championne des droits des femmes qui devint la première femme chirurgienne de l’histoire de l’armée. Elle a travaillé comme espionne de l’Union et a servi plusieurs mois punitifs en tant que prisonnière de guerre confédérée. Elle a reçu la médaille d’honneur sur la base des témoignages du général William T. Sherman et du général George Thomas.

Fort Gordon en Géorgie serait renommé en l’honneur de Dwight D. Eisenhower, un soldat de carrière qui a mené l’assaut du jour J en Normandie en France en 1944, est devenu un général cinq étoiles et a terminé sa carrière en tant que président des États-Unis.