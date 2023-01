Avis | Noma et le pétillement de la cuisine trop raffinée

C’est au Noma que j’ai mangé le repas le plus troublant de ma vie.

Le plat le plus troublant, devrais-je dire, même si le «plat» ne semble pas bien, étant donné qu’il se tortillait et se contractait. “Tu ne goûteras jamais une crevette plus fraîche de ta vie”, a promis le serveur qui me l’a présentée en me disant de la mettre dans ma bouche. Mais j’étais aussi gelé que frais.

Quand il est revenu quelques minutes plus tard, il bougeait toujours – plus lentement. « Il va bientôt mourir », dit-il, du ton d’un prêtre qui administre les derniers sacrements. “Il pourrait tout aussi bien mourir pour l’usage auquel il est destiné.” Toutes ces années plus tard, j’ai un souvenir vivace de la rapidité et de la force avec lesquelles je l’ai mordillé, de peur qu’il ne se redresse et ne me fasse du bruit sur la langue. Je n’ai aucun souvenir de sa saveur.

Il y a une métaphore ici, et elle s’applique non seulement au Noma, le restaurant de Copenhague qui a stupéfié le monde cette semaine en annonçant qu’il fermerait pour un service régulier à la fin de l’année prochaine, mais à d’autres temples de la gastronomie de renommée internationale et ardemment convoités. qui ne cessent d’essayer d’éblouir les épicuriens soucieux d’eux-mêmes avec de nouvelles cascades, des sensations inédites, des modes de présentation qu’on n’aurait pas imaginés, une faune et une flore rarement épinglées dans une assiette.

S’agit-il de tant de choses au-delà des principes fondamentaux de la restauration – des choses comme l’ingéniosité, la philosophie, la vanité, l’excentricité – qu’ils ont cessé d’être des restaurants au sens conventionnel et durable ? Exécutent-ils un numéro si rococo pour un public si raréfié qu’ils sont en sursis ?