Avis | Netanyahou doit partir

Jeudi dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aux responsables américains qu’il était opposé à tout État palestinien d’après-guerre. Interrogé sur les commentaires largement rapportés, le président Biden a déclaré : “Non, il n’a pas dit ça.” Mais Netanyahu a répondu numériquement : tweeter samedi« Je ne ferai aucun compromis sur le contrôle total de la sécurité israélienne sur toute la zone à l’ouest de la Jordanie – et cela est contraire à un État palestinien. »

Nous devrions prendre Netanyahu au mot : Israël désire un « contrôle » indéfini. Vraisemblablement, si Israël n’offre pas l’autonomie palestinienne, il devra soit dominer, soit éliminer les Palestiniens. Considérée clairement, cette déclaration implique soit l’apartheid, soit le nettoyage ethnique. Comment ces mots peuvent-ils être compris autrement ?

Il y a une chose sur laquelle de nombreux Israéliens et partisans de la liberté palestinienne s’accordent : il est grand temps pour Netanyahu de partir.

Bien avant le 7 octobre, les Israéliens étaient descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement de Netanyahu. Après qu’il ait fait adopter une loi qui limiterait les pouvoirs de la Cour suprême, les Israéliens ont protesté pendant plus de 30 semaines consécutives l’année dernière. Plus de 1 000 réservistes de l’armée de l’air israélienne ont déclaré qu’ils suspendraient leur service volontaire pour protester contre l’atteinte portée à l’indépendance judiciaire, ce qui fait craindre que les divisions au sein de l’armée n’affectent la sécurité d’Israël. selon un rapport du Times of Israel de juillet 2023.

Suivre cet auteur Karen Attiah les avis

Après l’attaque du Hamas, tuant plus de 1 000 Israéliens et enlevant plus de 200 otages, les commentateurs en Israël ont commencé à fustiger l’incapacité présumée de Netanyahu à répondre rapidement à l’attaque. « Il porte la responsabilité personnelle de l’échec stratégique abject qui a permis au Hamas d’envahir Israël, de s’emparer des communautés israéliennes et des positions militaires, d’assassiner au moins 1 200 civils et soldats, d’enlever des centaines d’otages et d’infliger au pays la plus grande défaite de son histoire. » a écrit Uri Misgav pour Haaretz. Vendredi, plus de 40 anciens responsables de la sécurité nationale israélienne et d’autres dirigeants de la société signé une lettre appelant pour l’éviction de Netanyahu, le qualifiant de menace « existentielle » pour Israël.

Netanyahu ne parvient toujours pas à libérer les otages, malgré plus de 25 000 morts à Gaza. Les familles des otages ont pris d’assaut la Knesset cette semaine et ont campé devant la maison de Netanyahu, exigeant un accord pour mettre fin aux combats.

Quiconque a étudié la carrière de Netanyahu sait qu’il utilisera n’importe quoi et n’importe qui pour survivre. Sa survie nécessite désormais une guerre éternelle ; il n’a pas l’intention de rechercher la paix – seulement le « contrôle ». D’autres peuvent voir la nécessité de négocier. Gadi Eisenkot, ancien ministre de premier plan du cabinet de guerre israélien dit: « Celui qui parle de défaite absolue [of Hamas] ne dit pas la vérité », et que « les otages ne reviendront vivants que s’il y a un accord, lié à une pause significative dans les combats ».

Cet écart entre la nécessité d’un compromis et le refus de Netanyahu de bouger ne peut être comblé par le déni de Biden. Le reste du monde peut constater que l’assaut de Netanyahu sur Gaza ne parvient pas à vaincre le Hamas et ne ramène pas les otages. Alors que les corps des Palestiniens s’accumulent, Israël se retrouve isolé de la communauté internationale. Les sondages montrent que le soutien mondial à Israël a diminué depuis le 7 octobre.

Netanyahu n’est pas le premier dirigeant israélien à rejeter la coexistence avec les Palestiniens, que ce soit sous la forme d’un État ou de droits civils au sein d’un État partagé – arguant que la démographie menacerait l’identité juive d’Israël. Même en 2005, avant que le Hamas ne remporte les élections à Gaza, Ariel Sharon, alors Premier ministre, a déclaré, « Nous ne pouvons pas conserver Gaza pour toujours. Plus d’un million de Palestiniens y vivent et leur nombre double à chaque génération.

Alors, quel est le plan de Netanyahu ? Est-ce pour « conserver Gaza » en décimant autant de Palestiniens que possible ?

Il fallait que ce soit un pays du Sud, l’Afrique du Sud, qui suive la logique sanglante de Netanyahu jusqu’au bout et accuse le gouvernement israélien de génocide à La Haye. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que la poursuite sud-africaine était « sans fondement » et « contre-productive ». Mais qu’a dû montrer Biden pendant des semaines de persuasion diplomatique de Netanyahu pour ralentir l’offensive terrestre, mettre un terme aux colonies juives illégales et donner aux Palestiniens une certaine mesure d’autodétermination ?

Il semble que Washington soit ici contre-productif : Netanyahu fait le jeu de sa base d’extrême droite en disant aux États-Unis, à La Haye et au reste du monde d’aller mettre du sable.

Les Israéliens n’ont pas réussi à maîtriser Netanyahu. Apparemment, les États-Unis ne peuvent pas le faire ou ne le feront pas. Le reste du monde est appelé à intensifier ses efforts, en particulier ceux qui ont signé des traités sur la prévention des atrocités et du génocide. Ce ne sont pas les seuls Palestiniens qui doivent être sauvés d’Israël. Israël doit être sauvé de lui-même.

Plutôt que d’attaquer l’Afrique du Sud, l’administration Biden devrait comprendre que cette affaire devant la Cour internationale de Justice est un signal d’alarme désespéré mais urgent de la part du Sud global. À tout le moins, les Israéliens méritent mieux qu’un dirigeant qui bafoue la démocratie dans son pays, ne donne pas la priorité à la sécurité et au bien-être des otages israéliens et refuse de coopérer aux demandes d’une voie durable vers l’autodétermination pour les Palestiniens.