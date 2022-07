Avis | Ne traînez pas nos droits les plus élémentaires dans les guerres culturelles

On peut croire, par exemple, tout ce qui suit : la criminalité est hors de contrôle à San Francisco, Boudin méritait son rappel et la police a besoin de plus de financement. Mais cette personne se sentira probablement encore mal à l’aise à l’idée d’être filmée à tout moment. Dans des villes bleues comme San Francisco, qui se sont peut-être retournées contre le type de tactiques progressistes employées par Boudin, les personnes qui veulent sévir contre la criminalité peuvent très bien encore être préoccupées par le profilage racial sans mandat.

J’ai beaucoup écrit au cours des derniers mois sur ce que je considère comme un changement chez les démocrates dans les zones urbaines, un changement qui a inauguré une foule de nouveaux maires qui promettent d’être durs avec la criminalité. C’est peut-être naïf, mais je crois qu’il y a une limite à ce que ces bastions démocrates iront au nom du nettoyage des rues. À San Francisco, par exemple, même les personnes qui ont préconisé le rappel de Boudin ont déclaré qu’elles soutenaient la réforme de la justice pénale, et bon nombre des politiques qu’il a promues restent populaires.

C’est là que les progressistes devraient s’appuyer sur le langage des libertés civiles. En appelant que la surveillance sans mandat et préventive est mauvaise et anti-américaine – point final – vous concentrez l’attention sur l’acte lui-même, et non sur le contexte plus large et plus glissant qui l’a motivé. Vous n’avez pas à soutenir, par exemple, que si les crimes violents sont en hausse, les autres crimes ne le sont pas. Ces arguments sont peut-être vrais, mais il est extrêmement difficile de convaincre le public de ne pas se soucier uniquement de la partie des crimes violents et d’exiger que quelque chose soit fait. Tous les citoyens devraient se préoccuper des excès de ce que peut être ce quelque chose. Pour parvenir à ce consensus plus large, vous devez affirmer que cela pourrait potentiellement toucher la vie de tout le monde, et pas seulement les habitants des quartiers à forte criminalité.

Au cours des 20 dernières années environ, la prolifération des caméras de sonnette, des caméras de sécurité, du partage de données et même des vidéos de téléphones portables a mis en place l’infrastructure d’une effrayante grille de surveillance qui atteint chaque partie de notre vie, probablement d’une manière que nous ne pouvons pas encore saisir. Mais même en ces temps vertigineux, il reste encore des choix clairs à faire. Refuser d’autoriser les policiers et les responsables municipaux à accéder à des milliers de caméras et à les utiliser sans limites clairement définies devrait être un choix facile, et soutenu par une grande partie du public. Mais pour nous assurer que ces types de mesures sont repérées et correctement résistées, nous devons prendre les libertés civiles au sérieux et ne pas simplement les considérer comme du fourrage pour les guerres culturelles.

Jay Caspian Kang (@jaycaspiankang), écrivain pour Opinion et The New York Times Magazine, est l’auteur de “The Loneliest Americans”.

