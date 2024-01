Avis | Ne sous-estimez jamais le pouvoir de parler français à Paris

La France a sa propre histoire d’assujettissement linguistique, imposant l’enseignement du français aux étudiants de ses colonies et tentant d’éradiquer les autres langues. Quant aux anciennes colonies de France, leur rapport à la langue est compliqué. Dans certains pays, comme l’Algérie, la langue française perd du terrain alors que leurs dirigeants tentent consciemment de se débarrasser des vestiges du passé colonial de leur pays.

Mon attachement au français se résume à quelques parallèles entre l’histoire de France et mon héritage coréen. À plusieurs reprises au cours des XIXe et XXe siècles, l’Allemagne et la France se sont disputées sur l’Alsace-Lorraine et donc sur la langue qui y serait parlée. Les Coréens connaissent bien les conflits linguistiques et les diktats linguistiques. Le gouvernement japonais a interdit l’utilisation de la langue coréenne pendant l’occupation de la Corée par ce pays de 1910 jusqu’à la capitulation du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. En Corée du Sud, nous avons appris l’interdiction de la langue française grâce à un livre de contes distribué dans les écoles primaires, « La Dernière Classe » d’Alphonse Daudet. (« Le dernier cours »). Je l’ai lu à l’école, et l’histoire est également apparue dans le manuel de mes parents en sixième année dans les années 1950 ; c’est à quel point cela résonne profondément.

“La Dernière Classe” L’histoire raconte l’histoire d’un écolier oisif, Frantz, qui vit en Alsace à l’époque de la guerre franco-prussienne, vers 1870. Il arrive un jour en retard à l’école et trouve son professeur, Monsieur Hamel, l’air grave. L’enseignant explique que l’Allemagne a envahi la région, qu’il ne les reverra plus et que tous les cours à partir du lendemain se feront en allemand. “C’est le tout dernier cours de français que vous aurez”, dit le professeur, “donc je vous supplie d’être attentif.”

Frantz écoute pour la première fois son cours de grammaire française, se demandant pourquoi il n’a jamais apprécié l’élégance du participe passé. Il raconte au lecteur : « Monsieur Hamel nous disait que le français était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide : qu’il fallait la protéger et ne jamais l’oublier, car même si un peuple devient esclave, pourvu qu’il conserver leur langue, c’est comme une clé de la prison.

A la fin du cours, Monsieur Hamel écrit en grosses lettres au tableau : « Vive la France !

Amoureux des mots, j’ai été captivé par l’idée d’un langage faisant partie de votre humanité et de votre identité, animant chaque cellule de votre corps. Lecture de « La Dernière Classe » m’a fait faire le vœu d’apprendre un jour la langue française. Et j’ai fait.