Avis | Ne laissez pas le changement climatique vous empêcher d’avoir des enfants

Le changement climatique est et sera un moteur des inégalités mondiales. Les personnes et les pays plus riches achèteront leur moyen d’échapper aux pires conséquences, en utilisant souvent la richesse accumulée en brûlant des combustibles fossiles. La peur de l’avenir auquel nos enfants seront confrontés, lorsqu’elle est exprimée par des résidents aisés de pays riches, me frappe parfois comme un transfert de la culpabilité à la terreur. Faire face à ce que nous avons fait aux autres est inimaginable. Il est plus facile, d’une certaine manière, d’imaginer que nous l’avons fait à nous-mêmes.

Cela nous amène à la deuxième version de cette question : est-il immoral d’avoir des enfants, sachant de combien d’émissions de carbone les résidents des pays riches sont responsables ? Cet argument refond le fait de ne pas avoir d’enfants comme une forme de réparation climatique. Les habitants des pays riches utilisent plus de ressources que les habitants des pays pauvres. Moins de personnes signifie moins d’utilisation des ressources.

Fredric Jameson, le critique littéraire marxiste, est souvent crédité de l’observation qu’il est plus facile d’imaginer la fin du monde que d’imaginer la fin du capitalisme. Une limite similaire à notre imagination politique se cache dans cette conversation : il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin de la pollution par le carbone. « Presque toute la pollution est fixée par la structure de la société », m’a dit Leah Stokes, politologue à l’Université de Californie à Santa Barbara. « L’objectif est de défaire cette structure afin que les enfants puissent naître dans une société qui n’émet pas de pollution par le carbone. C’est le projet.

Et c’est faisable. Les émissions de carbone par habitant aux États-Unis sont passées de plus de 22,2 tonnes en 1973 à 14,2 tonnes en 2020. Et cela peut baisser beaucoup plus. Les Allemands ont émis 7,7 tonnes de carbone par personne en 2020. Les Suédois en ont émis 3,8 tonnes. « Dans un monde net zéro, personne n’a d’empreinte carbone, et nous pourrions arrêter de comptabiliser la culpabilité en comptant les bébés », m’a dit Wallace-Wells.

Décarboniser la société, c’est embrasser un monde meilleur, pour des raisons bien au-delà du changement climatique. « Les avantages immédiats des actions d’atténuation du climat sont spectaculaires : meilleure qualité de l’air, meilleurs résultats pour la santé, réduction des inégalités », m’a écrit Marvel. « Je veux ces choses. Je veux aussi le reboisement et les tourbières et la restauration côtière et le réensauvagement. Je suis enthousiasmé par (mais sans compter sur) de nouvelles technologies géniales comme l’élimination du carbone bon marché et la fusion nucléaire. Je suis plus enthousiasmé par les technologies ennuyeuses mais efficaces comme les pompes à chaleur et les lignes de transmission.

C’est une vision de plus, pas de moins. Les voitures électriques sont plus rapides à accélérer. Une maison bien isolée est plus chaleureuse. Les cuisinières à induction ne remplissent pas votre maison de particules liées à l’asthme chez les enfants et à la réduction des performances cognitives chez les adultes. Le vent ne s’arrête pas de souffler parce qu’un autocrate fait une crise ; exploiter le rayonnement solaire qui baigne notre monde ne nous laisse pas inféodés à la Maison des Saoud.

Je ne préfère pas simplement un monde d’émissions nettes nulles à un monde d’enfants nets zéro. Je pense que ces mondes sont en conflit. Nous sommes confrontés à un problème politique de politique, pas à un problème de physique. L’avenir vert doit être accueillant, voire passionnant. Si les gens ne peuvent pas s’y voir, ils se battront pour l’arrêter. Si le coût de se soucier du climat est de renoncer à avoir une famille, ce coût sera trop élevé. Un mouvement climatique qui embrasse le sacrifice comme sa réponse ou même comme son tempérament pourrait faire plus de mal que de bien. Cela peut accidentellement sacrifier l’attrait politique nécessaire pour rendre réel le monde à émissions nettes nulles.