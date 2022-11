Avis | Ne croyez pas Lee Zeldin quand il dit qu’il ne peut pas toucher à l’accès à l’avortement à New York

Il y a quelque chose de bizarre dans cet argument : comme me l’a fait remarquer la députée Deborah Glick, Zeldin dit aux New-Yorkais pro-choix que nous pouvons compter sur l’Assemblée législative pour nous protéger de lui. Et s’il est vrai que Zeldin ne pourrait pas interdire l’avortement de si tôt, il y a beaucoup de choses, à part rendre les avortements illégaux, qu’un gouverneur peut faire pour les rendre plus difficiles à obtenir.

La stratégie de Zeldin est similaire à celle que Christine Drazan, la républicaine anti-avortement avec une chance décente de devenir gouverneur de l’Oregon, emploie dans sa course. Tous deux essaient d’utiliser le succès des démocrates en adoptant contre eux des protections contre l’avortement au niveau de l’État, en faisant valoir que ces lois rendent leur opposition personnelle à l’avortement sans objet.

“Je ne changerai pas et ne pourrais pas changer la loi sur l’avortement de New York”, a déclaré Zeldin dans une annonce, tandis que Drazan a déclaré à Oregon Public Broadcasting que “Roe est codifié dans la loi de l’Oregon. Indépendamment de mes opinions personnelles sur l’avortement, en tant que gouverneur, je respecterai la loi. Mais lorsqu’il s’agit de droits reproductifs, la lettre de la loi n’est pas la seule chose qui compte.

New York, par exemple, a récemment adopté une loi qui, entre autres, interdit aux forces de l’ordre de coopérer avec les procureurs de l’extérieur de l’État dans la plupart des cas d’avortement. Mais on ne sait pas si un gouverneur Zeldin serait totalement contraint par la loi. Il a promis de retirer le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, de ses fonctions, même si Bragg a été élu l’année dernière avec 84% des voix, suggérant une volonté de repousser les limites de son autorité. L’Oregon, quant à lui, n’a pas de loi de ce type, seulement un engagement écrit de la gouverneure, la démocrate Kate Brown, à résister aux actions en justice de l’extérieur de l’État concernant l’avortement.

Dans l’Oregon et à New York, il existe de nombreux leviers administratifs que les gouverneurs pourraient utiliser pour contrecarrer les soins de santé reproductive. Zeldin a déclaré que ce serait une “bonne idée” de nommer un commissaire à la santé anti-avortement, un poste avec beaucoup de pouvoir dans l’État. Peu de temps après la fuite du projet de décision de la Cour suprême annulant Roe en mai, Hochul a créé le Fonds de soutien aux fournisseurs d’avortement de 25 millions de dollars pour aider les fournisseurs de New York à prendre en charge un afflux prévu de patients hors de l’État, et a alloué 10 millions de dollars de plus pour aider renforcent leur sécurité. Zeldin supprimerait presque certainement des subventions comme celles-ci. Drazan a critiqué un programme de subventions similaire dans l’Oregon, faisant référence avec dérision au financement du «tourisme de l’avortement».