Avis | Naftali Bennett sur le fait d’être Premier ministre d’Israël

Une campagne de propagande incessante menée par l’opposition sur les médias sociaux et traditionnels a tenté de me briser moi et mon parti, Yamina. La pression a fonctionné. Quelques jours avant le vote critique, un membre de mon parti s’est enfui. En conséquence, nous en étions au strict minimum nécessaire pour former un nouveau gouvernement.

Le 13 juin 2021, la Knesset a voté la mise en place du nouveau gouvernement avec une majorité de 60 voix, avec 59 voix contre et une abstention. À ce moment-là, je suis devenu le premier ministre du gouvernement le plus diversifié de l’histoire d’Israël. Droite et gauche, religieux et laïcs, juifs et arabes, tous travaillant ensemble.

Nous avons adopté un budget riche en réformes, ramené des centaines de milliers d’Israéliens au travail et réduit le déficit gonflé à près de zéro. Nous avons livré l’année la plus calme depuis des décennies aux communautés du sud bombardées par des roquettes proches de la bande de Gaza. Nous avons bloqué un accord nucléaire dangereux avec l’Iran qui aurait, selon nos calculs, versé plus de 200 milliards de dollars dans les coffres du régime terroriste tout en limitant à peine ses capacités d’enrichissement nucléaire. Nous y sommes parvenus tout en maintenant un solide soutien bipartite aux États-Unis. Et nous sommes devenus la première nation à distribuer le troisième rappel Covid, ouvrant la voie au reste du monde.

Comment avons-nous fait ça?

J’ai établi la règle du 70/70.

Environ 70 % des Israéliens sont d’accord sur 70 % des questions. Nous convenons tous que nous avons besoin de meilleurs trains et routes, d’une meilleure éducation, de plus de sécurité et d’un coût de la vie plus bas. Cependant, nous ne sommes pas d’accord sur le conflit israélo-palestinien, la religion et l’État et la nature souhaitée de notre système juridique.

Donc, mon gouvernement s’est concentré sur la réalisation des 70%, au lieu de se disputer sans fin sur les questions sur lesquelles nous n’étions pas d’accord. Nous avons tous convenu que ce gouvernement n’insistera pas sur la souveraineté israélienne pour les territoires ni ne les remettra aux Palestiniens. De même, nous avons décidé de ne pas légiférer sur les questions religieuses ou juridiques contestées.