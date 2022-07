Avis | Monkeypox est sur le point de devenir le prochain échec de santé publique

Les échecs qui nous ont amenés ici correspondent à un schéma désormais familier.

Au début, comme aux débuts de Covid, l’accès aux tests de dépistage du monkeypox était limité, malgré de nombreuses preuves que le monkeypox se propageait aux États-Unis. Le stock national stratégique était conçu comme une couverture contre les éventualités virales, mais lorsque le coronavirus a frappé, il manquait de fournitures adéquates d’équipement de test, de ventilateurs et de masques. Avec le monkeypox, le gouvernement n’avait pas stocké suffisamment du seul vaccin, Jynneos, qui était indiqué pour la prévention de la maladie et considéré comme sûr à l’usage. Les États-Unis disposaient de moins de 2 400 doses à la mi-mai, principalement pour se prémunir contre le risque de variole, qui était l’autre indication du vaccin.

Il y a plus de parallèles entre nos échecs ‌‌pour combattre Covid et monkeypox. À chaque fois, le réflexe a été de blâmer les dirigeants politiques pour une mauvaise planification, un manque d’urgence‌‌ et une exécution maladroite. Il est vrai que ‌‌les deux réponses ont été en proie à une absence de coordination entre les agences fédérales comme la Food and Drug Administration, que j’ai dirigée pendant les deux premières années de l’administration Trump ; le CDC ; et les composantes du Département de la santé et des services sociaux qui sont responsables des différents aspects de la réponse. Mais les défaillances systémiques incombent également à la bureaucratie chargée de contrer ces menaces.

Le CDC devrait diriger la réponse de l’Amérique aux exigences virales. Mais l’agence n’est pas une organisation de crise. Il manque d’infrastructure pour mobiliser une réponse rapide et est trop borné et axé sur les processus pour agir rapidement. Son instinct culturel est d’adopter une approche délibérative, en débattant de chaque décision. Avec le Covid, le virus ‌‌a rapidement gagné du terrain. Avec la ‌‌monkeypox, qui se propage plus lentement, généralement par contact très étroit, les lacunes de l’approche culturelle du CDC n’ont pas encore été aussi aiguës. Mais les lacunes sont les mêmes.

Prenez les rares informations disponibles sur l’épidémie nationale et sur la façon dont elle s’est propagée. Le CDC s’est publiquement plaint qu’il ne peut pas obliger les États à faire des rapports suffisants et qu’il manque d’informations sur la portée et la nature des cas signalés de monkeypox. C’est vrai. Mais le CDC possède toujours des informations provenant d’États qui partagent des rapports de cas, que l’agence aurait pu utiliser pour fournir une meilleure mosaïque clinique sur la façon dont le virus se propageait et se présentait aux médecins.