Avis | Mon temps : conseils de carrière tirés d’une carrière dans les tranchées

Lorsque j’ai obtenu mon premier emploi à temps plein au Detroit News, j’ai décidé qu’il ne suffisait pas d’apprendre à faire mon travail, j’avais besoin d’apprendre tous les emplois liés au mien. Il y avait des chercheurs dans le département graphique. Je leur ai fait une offre : je prendrais leurs déjeuners et ferais leurs courses s’ils me laissaient les regarder travailler. Ils ne m’ont jamais demandé de faire les tâches subalternes, mais ils m’ont laissé les regarder travailler avec des sources et même intervenir. Je travaillais deux équipes par jour – une gratuite et une rémunérée – mais l’expérience que j’ai acquise était inestimable.

Cela me convenait. Je ne me qualifierais pas de bourreau de travail, mais j’aime mon travail et j’étais jeune. Les jeunes devraient travailler aussi dur que possible car il viendra un moment où le corps vieillissant ne pourra tout simplement plus le supporter.

Trouvez votre tribu de travail.

Le Times auquel je suis arrivé il y a 30 ans est bien loin du Times d’aujourd’hui. J’ai entendu une fois le décrire comme « un combat au couteau entre majors de la promotion », avec des managers qui étaient méchants et qui semblaient avoir été récompensés pour l’avoir été.

Ce genre d’environnement de travail hostile ne serait jamais toléré au Times aujourd’hui, mais si jamais vous vous retrouvez dans une telle situation, rappelez-vous, vous n’êtes probablement pas seul. Où que vous alliez, vous devez trouver votre tribu sur le lieu de travail – les autres employés sérieux et de bonne humeur qui peuvent être votre caisse de résonance et votre source de soutien.

J’espère que nous en venons tous à comprendre que la magouille de la politique de bureau est injuste, inutile et crée un environnement contre-productif. Mais avec l’aide de ma tribu, j’ai survécu à cette période et je dois admettre que j’ai prospéré. C’était du sport pour moi. Je n’ai jamais choisi un combat, mais je n’en ai jamais fui.

Toute personne avec qui ou pour qui vous travaillez est une référence.

On estime que jusqu’à 80 % des offres d’emploi ne sont jamais publiées. Souvent, quelqu’un qui cherche à embaucher demande simplement personnes de confiance si elles connaissent un bon candidat. Lorsque ces opportunités se présentent, vous voulez que votre nom soit au premier plan de leur esprit – en tant que personne intelligente, collégiale et travailleuse. C’est pourquoi vous devez tout donner dans chaque travail que vous avez, aussi petit soit-il, peu importe s’il n’a rien à voir avec votre carrière et vos ambitions ultimes. Et vous devez traiter tout le monde autour de vous avec respect. Car n’importe qui qui vous connaît pourrait vous donner une référence, sans que vous en soyez le plus avisé.

Personne ne se soucie de vos inconvénients. Les surpasser.

Je ne suis pas allé dans un internat d’élite ou dans une université de l’Ivy League, mais beaucoup de gens avec qui je travaillais l’ont fait, et beaucoup de gens avec qui j’étais en compétition l’ont fait. J’ai décidé très tôt que je devrais compenser, autant que je le pouvais, toute lacune dans mon pedigree éducatif. J’ai lu les classiques qui ne m’avaient jamais été attribués et autant de nouveaux livres que possible. J’ai regardé des documentaires sans arrêt ainsi que les informations. J’ai visité des musées et pris des cours si le temps le permettait. Je me suis dit que personne ne ferait plus jamais référence à « Le Marchand de Venise » sans que je le comprenne.