Avis | Mon cadeau de Noël à moi-même : Pride

Une partie du choix de la lumière consistait à choisir de la faire briller dans tous mes coins, pour m’assurer que toutes les personnes que j’aimais savaient qui j’aimais et comment j’aimais.

Mon copain est danseur et chorégraphe. Il était dans un spectacle en Californie le jour où ma famille est arrivée, mais il a pris un vol tôt le lendemain pour pouvoir les rencontrer avant leur départ. Ma famille n’avait aucune idée qu’il serait là. Au-delà de mes enfants et de leurs cousins, je n’étais même pas sûr qu’ils savaient qu’il existait.

Pendant deux jours avant leur rencontre, j’ai eu de terribles céphalées de tension. Mais j’ai juste pris des médicaments contre les maux de tête et je me suis dit que c’était quelque chose qui devait être fait.

Ce samedi-là, il est entré chez moi avec toute ma famille là-bas, et je l’ai présenté par réflexe avec une blague : « Tout le monde, c’est mon petit ami. Lui et moi sortons ensemble depuis deux ans et demi. Si quelqu’un est choqué par cela, respirez profondément et avalez fort. Tu t’en remettras.

Ma famille a réagi de la façon dont j’aurais dû m’y attendre : ils n’ont pas sauté un battement. Ils l’ont embrassé et lui ont préparé une assiette, et ont partagé amour et rire. Mon plus jeune fils lui a demandé avec un sourire ironique : « As-tu besoin que je te prépare un verre ? Mes frères ont commencé à lui poser des questions sur lui-même et sur son travail.

Plus tard, nous avons tous fait du vélo sur la BeltLine à Atlanta (même s’il faisait froid), et ce soir-là, nous sommes allés jouer au bowling. Plus d’amour et de rire.

Dans l’abstrait, ma famille a peut-être désapprouvé ce supposé “mode de vie”, mais lorsqu’ils ont été confrontés à la vérité sur ma vie et à une personne en chair et en os que j’aimais, ils ont répondu avec amour parce qu’ils m’aimaient.