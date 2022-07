Avis | Mitt Romney invente des politiques pour un Fantasy GOP

Ce que vous ne trouverez pas passer de sitôt dans une législature d’État dirigée par les républicains, ce sont des projets de loi visant à réduire le coût de la procréation et de l’éducation des enfants. Tout au plus, quelques États qui ont interdit ou interdiront l’avortement ont prolongé les soins post-partum dans le cadre de Medicaid. Mais il n’y a pas de plans majeurs pour améliorer la couverture ou fournir de nouveaux avantages. En pratique, le politicien pro-assistance sociale et anti-avortement n’existe pas, du moins pas au sein du Parti républicain.

La corrélation politique est, en fait, ce que vous attendez qu’elle soit. En règle générale, les États dotés des filets de sécurité et des programmes de lutte contre la pauvreté les plus généreux sont également ceux qui ont le plus large accès à l’avortement et aux autres services de santé reproductive. Les États ayant les lois sur l’avortement les plus restrictives sont aussi, en règle générale, les États qui font le moins pour les familles et les enfants en matière de politique publique.

Une autre façon d’établir ce lien consiste simplement à examiner une carte des États qui continuent de refuser d’étendre Medicaid en vertu de la loi sur les soins abordables et de la comparer avec une carte des États qui interdisent (ou interdisent effectivement) l’avortement. Le chevauchement correspond au motif.

Cette distance — entre la rhétorique de la « vie » et la réalité de la gouvernance républicaine conservatrice — ne ressemble qu’à de l’hypocrisie. En vérité, c’est parfaitement cohérent.

C’est parce que l’idéal républicain d’un programme « pro-famille » est ancré dans les hiérarchies traditionnelles. L’autonomie reproductive, jusque et y compris le droit de se faire avorter, affaiblit les hiérarchies de genre traditionnelles. Et le filet de sécurité sociale – en particulier celui qui s’étend directement aux mères et aux enfants – sape l’ordre social conservateur préféré des ménages isolés et atomisés maintenus en ligne par la discipline du marché.

Si le but des opposants à l’avortement et des politiciens est d’encourager la vie et de promouvoir les familles, alors, oui, leurs intérêts et leurs priorités sont en contradiction avec leurs actions. Mais si l’objectif est un monde plus rigide et hiérarchique d’autorité patriarcale sans entraves, alors, eh bien, les choses se déroulent à peu près comme prévu.