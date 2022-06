Avis | Mis à part le sommet de l’OTAN, l’Europe a un problème avec l’Amérique

Dans les mois qui ont suivi, cependant, ces divisions ont refait surface, se faisant sentir de nouvelles façons. Certains pays – en particulier la France, l’Italie et l’Allemagne – discutent des moyens de trouver un règlement de paix en Ukraine, alors même qu’ils continuent d’envoyer des armes et des fonds. Pourtant, des sondages en Pologne suggèrent qu’il n’approuvera pas la paix tant que la Russie ne sera pas correctement punie. L’Union européenne, ralentie par la nécessité de parvenir à un consensus, peine à suivre. Sa boussole stratégique très attendue, un document stratégique publié après le début de la guerre, est un document rempli de mots à la mode qui promet un “bond en avant” en matière de défense – mais ne fait pas grand-chose pour remédier à ces divisions dans la pratique.

En l’absence de consensus continental, le ciment qui continue à maintenir la sécurité européenne, ce sont les États-Unis. Depuis février, la relation transatlantique est revenue à un rythme confortable : les États-Unis fournissent un personnel important et des armements de haute technologie, empêchant les autres membres de l’OTAN d’engager des ressources substantielles ou de faire des choix difficiles en matière de défense commune.

Politiquement, la présence américaine rassure les membres de l’OTAN en Europe de l’Est – qui ont douloureusement pris conscience depuis février que les États d’Europe occidentale ne sont pas aussi disposés à adopter une ligne dure envers la Russie – tout en permettant à l’Allemagne de diriger l’Europe sans supporter un coût financier et militaire trop élevé. . Les désaccords sous-jacents n’ont pas disparu. Mais tant que les troupes et le matériel américains sont sur le continent, les États européens peuvent avoir leur gâteau et le manger aussi.

Il est compréhensible que les dirigeants européens ne veuillent pas s’engager dans des combats politiques punitifs à un moment difficile. Et il est peut-être facile de supposer, avec 100 000 soldats américains en Europe, que l’engagement américain envers la sécurité européenne est inviolable. Pourtant, les années Trump ne devraient pas être si facilement oubliées. L’engagement de l’Amérique pour la défense de l’Europe, supervisé par M. Biden, peut sembler assuré aujourd’hui. Mais avec les menaces croissantes en Asie et les troubles de la politique intérieure américaine, ce n’est probablement qu’une question de temps avant que cela ne change.

S’il revenait à la présidence, M. Trump pourrait bien donner suite à ses menaces de retirer les États-Unis de l’OTAN. Même certains de ses compatriotes les moins extrémistes remettent en question le rôle de l’Amérique dans la défense européenne ; en mai, 11 sénateurs républicains ont voté contre l’envoi d’une nouvelle aide militaire à l’Ukraine. Il existe également un consensus croissant à Washington sur le fait que les États-Unis sont nécessaires de toute urgence dans l’Indo-Pacifique pour faire face à la menace chinoise. Même le meilleur scénario – une administration à Washington qui reste attachée à l’Europe – comporte le risque qu’une crise ailleurs puisse entraîner une retraite précipitée, laissant les États européens au sec.

Les dirigeants américains et européens pourraient bien passer les prochains jours à se vanter du redressement miraculeux de l’alliance transatlantique. Pourtant, loin d’être une panacée, le soutien de l’Amérique équivaut à un pansement couvrant les plus grands désaccords de l’Europe en matière de défense. Pour être vraiment unis, les dirigeants européens devraient commencer le dur travail de résolution de ces différences et arracher le pansement.