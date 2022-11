Avis | Mike Pence passe un moment qu’il ne mérite pas

Non, ce n’est pas lorsque le président a limogé le directeur du FBI James Comey en mai 2017, une action que Trump n’a pas prise pour des raisons intéressées, a-t-il assuré à Pence, mais parce que c’était “la bonne chose à faire pour le pays”. (Apparemment, Pence est tellement convaincu par cet argument qu’il le cite deux fois.) Ce n’est pas lorsque Trump a fait l’éloge des «gens très bien» des deux côtés de la tragédie de Charlottesville en août 2017. (Toute notion d’une fausse équivalence entre néo-nazis et ceux qui s’y opposent, explique Pence, était un “récit” malheureux qui a “sali” son bon ami dans le bureau ovale.)

Ce n’est pas lorsque l’administration a séparé les enfants de leurs parents à la frontière sud des États-Unis. (Sur l’immigration, écrit Pence, Trump “a dirigé avec la loi et l’ordre mais était prêt à suivre avec compassion”.) Ce n’est pas lorsque Trump a pressé le dirigeant ukrainien d’enquêter sur un rival démocrate potentiel lors des élections de 2020. (“C’était un appel moins que parfait”, reconnaît Pence, mais ses imperfections étaient stylistiques, le produit de l’approche “décontractée” et “spontanée” des relations étrangères de Trump.)

Ce n’est pas quand Trump a confondu une population effrayée avec ses briefings absurdes sur les coronavirus au printemps 2020. En fait, Pence explique ces sessions en suggérant que Trump pensait que «le voir et la presse se disputer était en quelque sorte rassurant pour le peuple américain que la vie continuait. Et ce n’est pas lorsque Trump a partagé une scène avec Vladimir Poutine à Helsinki en juillet 2018 et a accepté les démentis du président russe concernant l’ingérence électorale. Pence dit qu’il a encouragé Trump à “clarifier” son point de vue, mais le vice-président semblait beaucoup plus troublé par la couverture médiatique de l’événement. “La presse et l’establishment politique se sont déchaînés”, écrit-il. “On aurait dit que le président prenait le parti de Poutine plutôt que celui de ses responsables de la sécurité nationale.” Si cela sonnait ainsi, c’est parce que c’était le son que faisaient les mots lorsqu’ils sortaient de la bouche du président.

C’est une feinte standard de Pence: lorsque Trump dit ou fait quelque chose de très répréhensible, Pence reste évasif sur la question et condamne simplement la «presse toujours controversée» qui l’a couvert. Lorsque Trump s’est moqué d’Haïti, d’El Salvador et de divers pays africains en les qualifiant de “pays de merde” lors d’une conversation au bureau ovale au début de 2018, “les médias sont entrés dans une frénésie prévisible”, déplore Pence. L’ancien vice-président reproche même aux journalistes d’avoir attiré l’attention sur le nombre d’infections à Covid en mai 2020, « à un moment », écrit Pence, « où les cas dans plus de la moitié des États baissaient, et les taux de cas étaient également en baisse, au nombre de 20 000 par jour, contre 30 000 en avril. Comme si 20 000 nouveaux Américains infectés chaque jour par un virus dangereux n’étaient pas dignes d’intérêt.

Les deux désaccords significatifs que Pence a exprimés au président en temps réel étaient les suivants : premièrement, Pence s’est opposé lorsque Trump a envisagé d’inviter des représentants talibans à Camp David ; il a suggéré que le président « réfléchisse à qui ils sont et à ce qu’ils ont fait et s’ils ont vraiment changé ». Deuxièmement, le président et le vice-président ont eu un échange irritable lorsque Corey Lewandowski, un ancien directeur de campagne de Trump, a quitté un super PAC pro-Trump et a rejoint le comité d’action politique de Pence. Pence a rappelé à Trump qu’il avait encouragé le mouvement, mais Trump a nié l’avoir fait. «À ce moment-là, j’étais en colère», reconnaît Pence; il avoue même avoir haussé le ton. D’une manière ou d’une autre, les talibans et Corey Lewandowski sont également considérés comme des lignes à ne pas franchir.

Entre le jour des élections du 3 novembre 2020 et la tragédie du 6 janvier 2021, alors que Trump et ses alliés propageaient la fiction d’un vote volé, Pence a activé et dissimulé. Décrivant le résultat du vote dans ses mémoires, il offre un euphémisme glorieusement disculpatoire, écrivant que “nous avons échoué dans des circonstances qui feraient douter des millions d’Américains du résultat de l’élection”. (Les circonstances n’ont pas pu être jointes pour commenter.)

Lorsque Trump a déclaré la victoire aux premières heures du 4 novembre, Pence se tenait à ses côtés dans la salle Est de la Maison Blanche, devant des dizaines de drapeaux américains et derrière un seul microphone, et « a promis que nous resterions vigilants pour protéger le l’intégrité du vote », se souvient Pence. Dans les jours qui ont suivi, Pence s’est adressé à un public conservateur et s’est engagé à poursuivre le combat “jusqu’à ce que chaque vote légal soit compté et que chaque vote illégal soit rejeté!”