Avis | Mike Pence avait deux esprits

Gaël : Je suis d’accord sur ce qu’il mérite, mais je crains toujours que la tentative longue et sans précédent de l’envoyer en prison échoue tout en divisant davantage le pays.

Et j’aimerais m’attarder sur ma vision de Trump tenant une tasse de café vide dans un coin, implorant de la monnaie. Peut-être pas réaliste, mais tellement… adorable.

Maintenant, nous devons parler un peu de Biden et de l’état de l’économie. N’hésitez pas à vous défouler.

Brett : Beaucoup de nos lecteurs ont des sentiments affectueux envers Jimmy Carter en tant que personne, mais l’administration Biden ressemble de plus en plus à une répétition des années Carter, avec stagflation, une crise énergétique et Moscou envahissant un pays voisin. La chose la plus intelligente que Biden puisse faire, politiquement et économiquement, est d’arrêter de blâmer les autres – même les véritables méchants comme Vladimir Poutine – afin que son administration ne donne pas l’impression d’être à la merci des événements.

Gaël : Continue …

Brett : Comme je le disais la semaine dernière, il devrait virer Janet Yellen, de préférence cette semaine, et la remplacer par Larry Summers. Cela créera un sentiment de responsabilité et mettra de l’énergie dans l’exécutif, comme aurait pu le dire Alexander Hamilton. Travaillez avec le Canada pour importer plus de pétrole, que ce soit par chemin de fer, par pipeline ou par camion : c’est mieux que d’obtenir notre pétrole du Venezuela. Donnez à la secrétaire au Commerce Gina Raimondo ou au tsar de l’infrastructure Mitch Landrieu la tâche d’anticiper et de prévenir les pénuries de biens de consommation, du lait maternisé aux tampons, en passant par tout ce qui va suivre.

Si tout cela semble extrême, réfléchissez à ce qui se passera si nous nous laissons dériver jusqu’à ce que le président DeSantis prenne les rênes en 2025. Ou le président Trump. Mais je suis toujours heureux d’entendre parler d’une meilleure façon.

Gaël : Je ne blâme pas Yellen pour notre gâchis économique, même si je la sacrifierais malheureusement si cela pouvait nous faire avancer. Vos autres idées ne semblent pas extrêmement extrêmes – bien que si nous allons commencer à faire couler du pétrole du Canada, le plan doit être marié à la lutte contre le réchauffement climatique.