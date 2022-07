Avis | Michelle Goldberg aux prises avec le féminisme après Roe

« C’est vrai : nous avons des problèmes », écrit Michelle Goldberg à propos du mouvement féministe moderne. « Une chose que les contrecoups font est de transformer le bon sens et les horizons de possibilité d’une culture. Un contrecoup n’est pas seulement une formation politique. C’est aussi une nouvelle structure du sentiment qui rend ridicules les projets sociaux utopiques.

Il ne serait pas juste de blâmer la décision de la Cour suprême dans Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization et la vague de lois draconiennes sur l’avortement qui a balayé la nation sur un échec de persuasion ou sur un échec du mouvement des femmes. Mais des signes de réaction anti-féministe imprègnent la culture américaine : les copines sont devenues des figures de ridicule, le témoignage d’Amber Heard a attiré une lance d’incendie de misogynie, et un récent sondage révèle que les jeunes générations – hommes et femmes – se sentent ambivalentes quant à savoir si le féminisme a aidé ou blesser les femmes. Un mouvement qui a remporté tant de victoires dans le droit, la politique et l’opinion publique défend aujourd’hui son existence même.

