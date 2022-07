Avis | Mettre les pendules à l’heure sur les variantes et les réinfections de Covid

Hélas, cette situation actuelle, où certains sont nouvellement sensibles à l’infection tandis que d’autres restent protégés, n’est pas à nuancer. Il est difficile de généraliser largement et de faire des prédictions audacieuses concernant la capacité d’un individu ou d’une population à résister à l’infection maintenant ou plus tard. Mais malgré le talent d’Omicron pour contourner les anticorps, il est clair que l’immunité antérieure, qu’elle provienne de vaccins ou d’infections antérieures, protège des conséquences graves telles que la mort et l’hospitalisation. Il n’y a pas encore de variante qui annule les avantages des vaccins.

Récemment, une première étude, qui n’a pas été évaluée par des pairs, a fait valoir que les réinfections sont tout aussi dangereuses que les infections primaires, mais il n’y a en aucun cas un consensus à ce sujet parmi les scientifiques et les experts médicaux. (L’étude a seulement montré que se réinfecter est pire que de ne pas être réinfecté.) D’autres scientifiques s’inquiètent des risques à long terme de réinfections multiples. Cependant, il n’y a aucun débat sur le fait que l’immunité antérieure, dans la plupart des cas, réduit la gravité des infections ultérieures. Attraper le coronavirus plus d’une fois ou après la vaccination ne met pas nécessairement quelqu’un à risque pour les formes les plus graves et chroniquement débilitantes de long Covid, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre ce qui pourrait prédisposer quelqu’un à cela.

La Food and Drug Administration devrait agir rapidement pour autoriser de nouvelles injections de rappel ciblant les variantes d’Omicron. Les données existantes suggèrent que des injections mises à jour, même basées sur des lignées Omicron antérieures, seraient plus efficaces pour prévenir les infections que de continuer à utiliser les rappels de vaccins actuels, qui sont basés sur le pic de coronavirus original de 2019.

En attendant, si vous êtes éligible, il est sage d’être boosté avec les vaccins actuellement disponibles, qui sont toujours exceptionnels pour prévenir l’hospitalisation et la mort. (Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées.) Le port d’un masque lors du mélange à l’intérieur et l’évitement des repas à l’intérieur lorsque le nombre de cas est élevé reste conseillé pour ceux qui préfèrent ne pas botter les pneus sur leur immunité existante. Heureusement, des cocktails d’anticorps monoclonaux sont disponibles qui restent efficaces contre BA.5. Un de ces produits, Evusheld, est administré à titre prophylactique pour protéger les patients, tandis que d’autres sont utilisés pour traiter des infections graves. Paxlovid, qui peut être pris à la maison, peut également être une bonne option pour les personnes dont le test est positif et qui y sont éligibles.

La plupart des immunologistes que je connais sont prudemment optimistes quant à nos perspectives à long terme. Nous ne savons pas exactement ce que ce virus fera ensuite, et nous ne devrions jamais négliger ceux qui ont un profil à haut risque ou qui sont aux prises avec un long Covid. Néanmoins, la plupart d’entre nous peuvent avoir confiance en notre système immunitaire, en particulier lorsque nous utilisons des vaccins et des rappels. L’histoire enregistrée peut avoir peu de précédent pour la pandémie de Covid-19 en cours. Mais ce n’est pas le premier rodéo de notre système immunitaire.