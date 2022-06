Avis | Mettre les bébés en adoption n’est pas une alternative à l’avortement

Il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens pas à propos de la naissance de mon premier enfant. Mais je me souviens de 24 heures de travail du dos suivi de deux heures de poussée en vain. Je me souviens, à travers une forte fièvre et l’agonie de l’effort, mon corps secoué de frissons lorsque j’ai entendu le médecin prononcer les mots « césarienne d’urgence ». Je me souviens avoir senti un scalpel courir le long de mon abdomen et avoir crié « Oui! » lorsqu’on m’a demandé si j’avais mal, puis « Non » lorsqu’on m’a demandé si j’aimerais voir mon bébé. Pas question que je veuille rencontrer mon enfant pour la première fois dans ces circonstances.

Ce dont je ne me souviens pas, c’est qu’on m’a administré de la kétamine, alors principalement une drogue de fête et un tranquillisant pour chevaux, mais parfois administrée aux femmes pendant l’accouchement – bien qu’avec l’effet indésirable occasionnel de la désinhibition. Je ne me souviens pas avoir décidé, au milieu de l’opération, que j’en avais assez et avoir déclaré : « Je m’en vais », en soulevant mon corps ouvert de la table. Je ne me souviens pas avoir été retenu par deux médecins pendant que des parties de mon corps étaient rassemblées et réinsérées dans mon torse.

Mais j’ai eu de la chance. Ça aurait pu être pire. De nombreuses femmes qui subissent une césarienne d’urgence souffrent d’hémorragies et de caillots sanguins, y compris d’embolies pulmonaires potentiellement mortelles. Certaines femmes sont blessées par la procédure elle-même, qui est, après tout, une chirurgie abdominale majeure et peut entraîner une perforation de la vessie ou de l’intestin. Certaines femmes souffrent d’infections post-partum de la plaie d’incision, qui peuvent se rouvrir pendant la convalescence. Certains nécessitent une intervention chirurgicale supplémentaire juste pour surmonter la chirurgie initiale.