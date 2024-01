Avis météo hivernal émis pour 31 comtés du Michigan

Des dizaines de comtés du Michigan seront soumis mardi à un avis de météo hivernale, la neige et la glace étant les plus grandes préoccupations.

Les avis s’étendent sur la moitié sud de la péninsule inférieure, certains prenant effet lundi soir et se poursuivant jusqu’à mardi après-midi. Voici un aperçu des zones faisant l’objet d’avis hivernaux actifs et à quoi s’attendre dans chacune d’entre elles.

Avis météorologiques hivernaux dans le Michigan

Alertes hivernales du sud-est du Michigan

Oakland

Macomb

Washtenaw

Wayne

Lénawee

Monroe

En vigueur jusqu’à 16h mardi.

À quoi s’attendre dans ces zones de la part du National Weather Service : Précipitations mixtes attendues. Accumulations totales de neige pouvant atteindre deux pouces et accumulations de glace allant d’un dixième à deux dixièmes de pouce. De légères pluies verglaçantes ou de la bruine verglaçante se développent cet après-midi et ce soir avec des températures dans les années 20 conduisant à des conditions glissantes sur les routes non traitées. L’intensité des précipitations augmente ensuite vers minuit. Un mélange de neige et de grésil est parfois possible dans la région, bien qu’un mélange plus important soit attendu le long et au nord du corridor M-59. De la pluie verglaçante se produit principalement mardi matin jusqu’à ce que les températures dépassent le point de congélation en début d’après-midi.

Alertes hivernales dans la région du Mid-Michigan/Thumb

Midland

Baie

Huron

Saginaw

Tuscola

Sanilac

Shiawassee

Genesee

Lapeer

Sainte-Claire

En vigueur de minuit à 16h mardi.

À quoi s’attendre dans ces comtés du National Weather Service : Précipitations mixtes attendues. Accumulations totales de neige et de grésil de 2 à 4 pouces et accumulations de glace d’environ un dixième de pouce. La neige se forme après minuit et se mêle à la neige fondue et à la pluie verglaçante en direction du couloir I-69 tard dans la nuit et mardi matin. Le mélange hivernal migre ensuite vers le nord vers les Tri Cities et le nord de Thumb pendant la journée tout en se transformant principalement en pluie verglaçante vers la I-69 jusqu’à ce que les températures se réchauffent au-dessus de zéro en milieu ou en fin d’après-midi.

Alertes hivernales dans l’ouest du Michigan

Muskegon

Montcalm

Gratiot

Ottawa

Kent

Ionie

Clinton

De 1h mardi à 16h mardi

À quoi s’attendre dans ces comtés du National Weather Service : Précipitations mixtes attendues. Accumulations totales de neige allant jusqu’à trois pouces et accumulations de glace légèrement vernies. Prévoyez des routes glissantes. Les conditions dangereuses pourraient avoir un impact sur le trajet du matin.

Allégan

Barry

Eaton

Ingham

Van Buren

Kalamazoo

Calhoun

Jackson

En vigueur jusqu’à 16h mardi.

À quoi s’attendre dans ces comtés du National Weather Service : Précipitations mixtes. Accumulations de neige supplémentaires pouvant atteindre un pouce et accumulations de glace allant d’un dixième à deux dixièmes de pouce. Prévoyez des routes glissantes. Les conditions dangereuses pourraient avoir un impact sur les déplacements du matin ou du soir.

