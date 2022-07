Avis | Merrick Garland devrait enquêter sur les programmes électoraux de Trump en 2020 en tant que complot « en étoile »

Certains signes indiquent que le ministère, sous l’impulsion du comité, a commencé à se pencher sur certains de ces autres porte-parole. Sans surprise, le discours impliquant le ministère de la Justice lui-même a suscité un vif intérêt. Récemment, des agents fédéraux ont perquisitionné le domicile de M. Clark, que M. Trump envisageait d’élever au poste de chef par intérim du ministère de la Justice, et ont saisi le téléphone de M. Eastman, un avocat qui a conseillé M. Trump sur les efforts visant à renverser le élection.

Mais d’autres signes ne sont pas aussi encourageants : les procureurs du département auraient été surpris par le témoignage de Mme Hutchinson. Ce n’est pas le signe d’une enquête approfondie sur les faits. Le département a plus d’outils que le Congrès pour apprendre la vérité. Il aurait pu interroger Mme Hutchinson il y a longtemps, ainsi que de nombreuses autres personnes dont les preuves sont pertinentes – en effet, seule Mme Hutchinson a fourni aux enquêteurs de nombreuses pistes à poursuivre.

Pour ceux qui ne coopèrent pas volontairement à une enquête du ministère de la Justice, les procureurs peuvent signifier des assignations à comparaître devant un grand jury et obtenir leur témoignage sous serment, sous réserve de sanctions pénales comme le parjure – tout comme le font les procureurs de l’État de Géorgie. Et les gens peuvent bénéficier de l’immunité pour contraindre leur témoignage s’ils affirment valablement le cinquième amendement. L’obtention du témoignage d’un grand jury est indispensable ; cela empêche les témoins d’affirmer de manière crédible plus tard qu’ils n’ont pas fait certaines déclarations lors d’un entretien ou qu’un rapport d’entretien est inexact (ou pire).

J’ai été impliqué dans de nombreuses enquêtes très médiatisées qui ont suscité un intérêt considérable au Congrès, et ce que j’ai vu dans cette enquête n’est pas un comportement typique du ministère de la Justice. Habituellement, les procureurs et les agents du département ne veulent pas que le Congrès devance leur enquête, et ils travaillent dur pour s’assurer que cela ne se produise pas. Le département veut d’abord interroger les témoins, et les procureurs s’assurent que les cibles disent la vérité sur leurs propres actes répréhensibles potentiels et que leur témoignage est corroboré ; utiliser des outils pour retourner les témoins récalcitrants ; et monter un dossier sans révéler de preuves à d’autres témoins potentiels – des efforts qui peuvent échouer si le Congrès mène des entretiens privés et publics qui peuvent par inadvertance saper l’affaire pénale la plus solide possible.

Les avocats du département et les comités du Congrès travaillent généralement de manière collégiale pour éviter ces problèmes, ce qui peut arriver lorsque le Congrès a confiance en la diligence et la détermination du ministère de la Justice. Cela ne semble pas se produire ici. Nous avons vu le dépôt public inhabituel d’une lettre de la direction du ministère de la Justice demandant l’accès aux preuves du comité, ce qui est largement inutile s’il avait déjà obtenu ces preuves. Et le fait que la lettre ait été envoyée est un signe clair d’une rupture dans la relation entre les deux branches, quelque chose que je n’ai pas vu même lors d’enquêtes très médiatisées comme Enron et l’enquête Mueller.

Le public américain a droit à une enquête criminelle approfondie, intrépide, compétente et équitable. C’est toujours possible, et les faits révélés par cette enquête et les décisions de poursuites prises par la suite feront certainement l’objet d’un débat. Mais tant que nous n’aurons pas exploré toutes les pistes, ce débat sera véritablement académique, au détriment de notre démocratie.

André Weissmann (@AWeissmann_), ancien procureur du ministère de la Justice et procureur principal dans l’enquête de l’avocat spécial de Robert Mueller, est professeur de pratique à la faculté de droit de l’Université de New York et auteur de “Where Law Ends : Inside the Mueller Investigation”.