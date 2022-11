Avis | Merci pour les bibliothèques

Mais surtout pour ce genre de personnes, vivant dans les zones rurales, les bibliothèques peuvent être un outil incroyable. Quand j’étais en terminale au lycée, j’ai gagné ma place au Salon international des sciences et de l’ingénierie. Cette année-là, en 1988, il se tenait à Knoxville, dans le Tennessee. C’était la première fois que je prenais l’avion et la première fois que je voyageais loin de chez moi.

Déterminé à ne pas m’exposer comme un connard, je suis allé à la bibliothèque d’Arcadia et j’ai vérifié tous les livres d’étiquette sur les étagères. Ils m’étaient familiers, des livres de référence, des livres de règles qui, dans mon esprit, étaient la seule chose qui me séparait de l’apparence de raffinement et de sophistication. J’ai dévoré ces livres.

Je suppose qu’on pourrait dire que maintenant, toutes ces informations peuvent être trouvées en ligne, mais la large bande à haute vitesse n’est pas aussi omniprésente qu’on pourrait le penser. En 2019, les Pew Charitable Trusts ont expliqué que le nombre d’Américains sans haut débit “pourrait dépasser 163 millions”, et cela comprenait 40% des écoles et 44% des adultes dans les ménages dont les revenus sont inférieurs à 30 000 dollars.

Je dois applaudir l’administration de Joe Biden pour avoir utilisé des milliards de dollars de financement du plan de sauvetage américain pour aider à combler cette fracture numérique, mais pour ceux qui n’ont toujours pas accès à Internet haut débit, ce sont les bibliothèques qui aident à combler le vide.

Toujours au collège, c’est dans les bibliothèques que je me suis retrouvée, non seulement physiquement mais spirituellement. C’est dans les livres de la bibliothèque de l’université que j’ai vu et lu pour la première fois sur les personnes ouvertement homosexuelles, que j’ai lu pour la première fois sur les émeutes de Stonewall et le mouvement des droits des homosexuels. Les livres étaient rangés dans un coin de la bibliothèque que presque personne ne semblait visiter, mais j’y allais souvent.

Dans les piles, j’ai appris que ma différence n’était pas anormale. Jusque-là, même à l’université, je n’avais jamais rencontré une personne ouvertement queer.

Et il y a des années, lorsque j’écrivais mon premier livre, je me suis retrouvé dans la branche principale de la bibliothèque publique de New York, non pas parce que j’avais besoin de faire des recherches – le livre était un mémoire – mais parce que l’espace lui-même semblait le plus en phase avec la tâche. De l’écriture. C’était comme aller à l’église pour prier.