Avis | Même si les républicains interdisent l’avortement, les américains vont bientôt se rebeller

Une fois que le mouvement sec a obtenu la Constitution de son côté, la résistance à sa mission s’est intensifiée. Les distilleries canadiennes ont expédié des milliers de caisses de whisky de l’autre côté de la frontière. Al Capone et d’autres gangsters urbains sont devenus fabuleusement riches, forçant les bars clandestins à ne vendre que l’alcool fourni par la foule. Applaudis par de nombreux électeurs catholiques et juifs, les maires de New York et de San Francisco ont dénoncé la loi – et ont refusé d’aider à l’appliquer efficacement.

Des forces de police sous-financées, en sous-effectifs et souvent démotivées ne pouvaient pas empêcher les gens de violer la loi, que ces criminels soient armés de mitraillettes ou simplement d’un bourbon et d’un soda. Seuls 129 agents fédéraux étaient impuissants à empêcher la ville de New York de devenir une métropole de contrevenants.

Les prohibitionnistes ont ainsi perdu leur réputation de mouvement d’idéalistes compatissants et se sont retrouvés aux prises avec un nouveau mouvement : les alliés d’une bureaucratie d’État qui s’en prenait, maladroitement, à quiconque ne se comportait pas comme un fervent protestant rural, un groupe qui comprenait des catholiques et des juifs. , ainsi que les citadins aisés.

Avec le début de la Grande Dépression, la résistance à la prohibition est devenue un mastodonte politique. Les travailleurs noirs et blancs du Nord urbain ont réagi à la dure coercition de l’État fédéral en votant pour les démocrates humides. En 1932, ils se sont ralliés à la campagne présidentielle de Franklin D. Roosevelt, qui a juré d’aider à accélérer la fin de la prohibition nationale. Un an plus tard, Roosevelt annonça joyeusement la ratification de l’amendement abrogeant ce qu’Herbert Hoover, le président qu’il avait vaincu dans un glissement de terrain, avait appelé “la grande expérience”.

Bien sûr, le défi politique de l’arrêt des avortements sera différent du défi de l’abolition du trafic d’alcool. Les autorités étatiques, et non fédérales, sont désormais en charge, et elles pourraient faire face à moins de réactions négatives de la part des électeurs, dont beaucoup sympathisent depuis longtemps avec la cause anti-avortement. Et il serait probablement plus périlleux d’exploiter une clinique souterraine sûre que de gérer un bar clandestin dans des endroits où la plupart des gens considéraient les saloons comme une caractéristique permanente, quoique parfois regrettable, de la culture urbaine.

Pourtant, à certains égards, le mouvement anti-avortement après l’arrêt Dobbs de la Cour suprême décision est en fait plus faible que ne l’était son précurseur moraliste lorsque la prohibition est devenue la loi du pays. Près de 60 % des Américains désapprouvent la décision Dobbs. Et tandis que de nombreux chrétiens conservateurs de toutes confessions pensent que l’avortement est un péché, ils ne dominent plus l’opinion publique comme le faisaient les évangéliques il y a un peu plus d’un siècle. De plus, les deux principaux partis sont maintenant fermement implantés sur des côtés opposés de la question, alors que la prohibition avait un soutien bipartite. Et les jeunes femmes, fantassins vitaux dans l’ancienne armée sèche, s’opposent désormais massivement à l’effort judiciaire et législatif visant à contrôler leurs utérus.